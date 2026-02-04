Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını güncelledi. Mevcut kampanyalar çerçevesinde beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ile 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans olanağı sağlıyor. Bu gelişmenin ardından, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi sunan bankalar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, faizsiz kredi imkânı tanıyan bankalar…