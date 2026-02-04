Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Şubat ayında hangi bankalar faizsiz kredi veriyor, geri ödeme kaç ayda yapılıyor, en fazla kaç ay vadeye bölünüyor?

        2026 Şubat ayında hangi bankalar faizsiz kredi veriyor, geri ödeme kaç ayda yapılıyor?

        Yeni yıl itibarıyla bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde düzenlemeye gitti. Birçok banka kredi ve avans üst limitlerini yükseltirken, özellikle ilk kez müşteri olacaklara yönelik faizsiz finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu gelişmelerle birlikte, faizsiz kredi imkânı sunan bankalar ve güncel limitler yeniden gündeme geldi. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi…

        Giriş: 04.02.2026 - 17:54 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:54
        1

        Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını güncelledi. Mevcut kampanyalar çerçevesinde beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ile 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans olanağı sağlıyor. Bu gelişmenin ardından, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi sunan bankalar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, faizsiz kredi imkânı tanıyan bankalar…

        2

        GARANTİ BBVA

        - 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

        3

        AKBANK

        - 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi

        - 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

        4

        DENİZBANK

        - 65 bin TL kredi, 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans 3 ay vade

        5

        İŞ BANKASI

        - 25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

        6

        QNB

        - 60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
