Yılın ikinci yarısına dair tablo şekillenmeye devam ediyor. TÜİK, Ocak ayına dair enflasyon verilerini açıkladı ve enflasyon aylık bazda 4,84 olarak kaydedildi. Sıra, Şubat ayı enflasyon verilerine ve buna bağlı olarak belirlenecek Mart kira artış oranına döndü. Peki, 2026 Şubat enflasyonu ne zaman belli olacak?