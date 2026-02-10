Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Şubat enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını ayın kaçında, saat kaçta açıklayacak?

        2026 Şubat enflasyonu ne zaman açıklanacak?

        Yılın ikinci yarısına yönelik ekonomik tablo adım adım netleşiyor. TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Şimdi ise gözler, açıklanacak Şubat ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, 2026 Şubat ayı enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak?

        Giriş: 10.02.2026 - 12:59 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:59
        Yılın ikinci yarısına dair tablo şekillenmeye devam ediyor. TÜİK, Ocak ayına dair enflasyon verilerini açıkladı ve enflasyon aylık bazda 4,84 olarak kaydedildi. Sıra, Şubat ayı enflasyon verilerine ve buna bağlı olarak belirlenecek Mart kira artış oranına döndü. Peki, 2026 Şubat enflasyonu ne zaman belli olacak?

        2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

        2026 OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

        2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
