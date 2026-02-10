2026 Şubat enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Yılın ikinci yarısına yönelik ekonomik tablo adım adım netleşiyor. TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Şimdi ise gözler, açıklanacak Şubat ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, 2026 Şubat ayı enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak?
2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.
2026 OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.