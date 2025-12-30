2026 Süper Lig ikinci devre tarihi: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 19-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanan maçlarla sona erdi. Süper Lig karşılaşmalarını yakından takip eden futbolseverler, ikinci devrenin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merakla beklenen 2026 Süper Lig maç takvimini yayınladı. İşte "Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak, devre arası ne zaman bitecek?" sorularının cevabı haberimizde…
Süper Lig’in birinci devresinin tamamlanmasının ardından ikinci yarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. TFF maç takvimine göre Süper Lig’de ikinci yarı, RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve böylece devre arası tamamlanmış olacak. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor, devre arası ne zaman bitiyor? İşte 2026 Süper Lig ikinci devre tarihi…
2026 SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig’de ikinci yarı 17 Ocak 2026 tarihinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 18. VE 19. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
18. hafta
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)
19. hafta
23 Ocak 2026 Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak 2026 Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 İkas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)
2025-2026 SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU TARİHLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin 2 Ocak 2026 tarihinde başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceğini bildirdi.