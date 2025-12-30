Süper Lig’in birinci devresinin tamamlanmasının ardından ikinci yarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. TFF maç takvimine göre Süper Lig’de ikinci yarı, RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve böylece devre arası tamamlanmış olacak. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor, devre arası ne zaman bitiyor? İşte 2026 Süper Lig ikinci devre tarihi…