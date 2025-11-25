TÜİK’in Ekim ayı enflasyon sonuçlarını açıklamasıyla birlikte 2026’da uygulanacak yeniden değerleme oranı da kesinleşmiş oldu. Vergi, harç ve cezalarda dikkate alınacak bu oran yüzde 25,49 olarak açıklandı. Böylece pasaport ve ehliyet harçlarından IMEI kayıt ücretine, yurt dışı çıkış harcına kadar pek çok kalemde yeni rakamlar ortaya çıkmış oldu. İşte, 2026’da geçerli olacak yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenen pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı tutarları