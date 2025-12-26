Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 yılında altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İşte dünya bankalarından altın tahminleri

        2026 yılında altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İşte dünya bankalarından altın tahminleri

        2025 yılı altın yatırımcıları açısından son derece kazançlı bir dönem olarak öne çıktı. 26 Aralık itibarıyla altının ons fiyatı 4.530 dolara ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Yeni yıla sayılı günler kala, piyasaların odağında altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl bir seyir izleyeceği yer alıyor. Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank tarafından paylaşılan değerlendirmelerde, 2026 yılı için altına yönelik beklentilerin pozitif olduğu vurgulandı. İşte, 2026 altın fiyatı tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 yılı boyunca art arda rekor seviyelere ulaşan altın, yatırımcılar nezdinde yeniden “güvenli liman” özelliğini ön plana çıkardı. 1979’dan bu yana en güçlü yükseliş dönemlerinden birini yaşayan altının, 2026 yılında nasıl bir performans sergileyeceği piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Bu kapsamda Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank tarafından paylaşılan öngörülerde, küresel belirsizlikler ve para politikalarının etkisiyle altındaki yükseliş eğiliminin sürebileceği belirtildi. İşte, 2026 altın fiyatı tahminleri

        2

        2026 YILINDA ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

        ABD'li finans devi Goldman Sachs, yayımladığı notta baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.

        3

        2026 ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ

        Öngörüsü yayımlayan bir diğer kuruluş ise JPMorgan oldu. JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva 2025'te yaşanan yükselişe ve 2026 beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi” diyerek resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi.

        JPMorgan analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.

        4

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

        Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4.450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4.950 doları işaret etti.

        5

        SON 10 YILDA ALTIN ONS NASIL YÜKSELDİ?

        Yıl Altın ons fiyatı değişim (%)
        2025 64.9
        2024 27.2
        2023 13.2
        2022 -0.4
        2021 -3.6
        2020 25.1
        2019 18.3
        2018 -1.6
        2017 13.2
        2016 8.4
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu