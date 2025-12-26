2026 yılında altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İşte dünya bankalarından altın tahminleri
2025 yılı altın yatırımcıları açısından son derece kazançlı bir dönem olarak öne çıktı. 26 Aralık itibarıyla altının ons fiyatı 4.530 dolara ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Yeni yıla sayılı günler kala, piyasaların odağında altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl bir seyir izleyeceği yer alıyor. Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank tarafından paylaşılan değerlendirmelerde, 2026 yılı için altına yönelik beklentilerin pozitif olduğu vurgulandı. İşte, 2026 altın fiyatı tahminleri
2025 yılı boyunca art arda rekor seviyelere ulaşan altın, yatırımcılar nezdinde yeniden “güvenli liman” özelliğini ön plana çıkardı. 1979’dan bu yana en güçlü yükseliş dönemlerinden birini yaşayan altının, 2026 yılında nasıl bir performans sergileyeceği piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Bu kapsamda Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank tarafından paylaşılan öngörülerde, küresel belirsizlikler ve para politikalarının etkisiyle altındaki yükseliş eğiliminin sürebileceği belirtildi. İşte, 2026 altın fiyatı tahminleri
2026 YILINDA ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
ABD'li finans devi Goldman Sachs, yayımladığı notta baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.
2026 ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ
Öngörüsü yayımlayan bir diğer kuruluş ise JPMorgan oldu. JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva 2025'te yaşanan yükselişe ve 2026 beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi” diyerek resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi.
JPMorgan analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK
Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4.450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4.950 doları işaret etti.
SON 10 YILDA ALTIN ONS NASIL YÜKSELDİ?