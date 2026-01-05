Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2026'da bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        2026 zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2026'nın ilk yarısında bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

        TUİK'in 2025 Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte memur zammı belli oldu. Kanun gereği memur katsayısı ile çarpılarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Açıklanan memur zammının yüzde 18,60 olmasının ardından gözler zamlı bedelli askerlik ücretine döndü. Bu kapsamda "2026 ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç lira?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte zamlı bedelli askerlik ücreti hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 21:30 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:30
        1

        TUİK’in 2025 Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu. Memur zam oranına bağlı olarak hesaplanan bedelli askerlik ücretinin, 2026 yılının ilk yarısında kaç lira olacağı merak ediliyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 memur zam oranı ile bedelli askerlik ücreti haberimizde...

        2

        2026 ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        2025 Aralık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Bu kapsamda bedelli askerlik ücreti, 2025’in ikinci yarısı için 280 bin 850 TL iken, 2026 ilk yarısında 333 bin 88 TL’ye yükselecek.

        Milli Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde resmi rakamı açıklaması bekleniyor.

        3

        ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Zamlı bedelli askerlik ücreti 2026 yılının ilk altı ayı (1 Ocak-30 Haziran) için geçerli olacak.

        4

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

        Bedelli askerlik başvurusu e-Devlet veya askerlik şubesi üzerinden yapıldıktan sonra en geç 2 ay (60 gün) içinde ücret ödenmelidir.

        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

        5

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA

        Mevcut bedelli askerlik ücreti: 280 bin 850 TL

        Memur maaş zammı: Yüzde 18,60

        Yeni bedelli askerlik ücreti 2026 Ocak-Haziran: 333 bin 88 TL

        Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
