2026 ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 Aralık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Bu kapsamda bedelli askerlik ücreti, 2025’in ikinci yarısı için 280 bin 850 TL iken, 2026 ilk yarısında 333 bin 88 TL’ye yükselecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde resmi rakamı açıklaması bekleniyor.