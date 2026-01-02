Habertürk
        2026 zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman belli olacak, bedelli askerlik ücreti nereye yatırılacak?

        2026 zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, ne zaman belli olacak?

        Yeni yıla girilmesinin ardından bedelli askerlik ücretine gelecek zam merak ediliyor. 2026 yılı için zamlı bedelli askerlik ücreti, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Bu kapsamda "Zamlı bedelli askerlik ücreti kaç lira, ne zaman belli olacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…

        Giriş: 02.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:54
        1

        Yeni yılın başlamasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti zammının ne kadar olacağı gündeme geliyor. Memur zam oranı esas alınarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti, 2025’in ikinci altı aylık döneminde 280.850 TL olarak uygulandı. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte zamlı bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar…

        2

        2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Bedelli askerlik tutarı, mevzuat uyarınca 240 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısıyla çarpılarak belirleniyor.

        Bu doğrultuda bedelli askerlik için kesin ücret, TÜİK’in 2025 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından oluşacak memur maaş artışına göre netleşecek.

        3

        ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2026 bedelli askerlik ücreti, TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verisini 5 Ocak 2026’da duyurmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

        Bu kapsamda zamlı bedelli askerlik ücretinin 2026 Ocak ayı içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

        4

        GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Bedelli askerlik ücreti, 2025 yılının ikinci yarısında (1 Temmuz - 31 Aralık) yapılan zamla birlikte 280.850 TL olarak belirlendi.

        5

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

        Bedelli askerlik başvurusu e-Devlet veya askerlik şubesi üzerinden yapıldıktan sonra en geç 2 ay (60 gün) içinde ücret ödenmelidir.

        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
