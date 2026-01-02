Yeni yılın başlamasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti zammının ne kadar olacağı gündeme geliyor. Memur zam oranı esas alınarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti, 2025’in ikinci altı aylık döneminde 280.850 TL olarak uygulandı. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte zamlı bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar…