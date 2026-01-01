2026 yılında KYK kredi/burs ne kadar olacak?
Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca öğrenci, KYK kredi ve burs tutarlarının 2026 yılında ne seviyede olacağını merakla takip ediyor. Konuya dair açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, artış yapılacağını söyledi. Peki, 2026 yılı için zamlı KYK kredi ve burs miktarı ne kadar olacak?
2026 ZAMLI KYK BURS/KREDİ NE KADAR OLACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs ve kredi hakkında bilgi verdi. Konu hakkında Bakan Bak, şunları söyledi:
"Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu. Bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz."
Şu anda zamlı KYK burs ve kredi tutarları belli olmadı. Ancak ileriki günlerde yeni tutarın açıklanması bekleniyor.
GÜNCEL KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?
Ön lisans ve lisans öğrencilerine 3 bin TL
Yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL
Doktora öğrencilerine 9 bin TL burs/kredi ödemesi yapılıyor.