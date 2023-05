HABERTURK.COM

Astrolojiyle ilgili kişiler bilir ki her burcun kendi özellikleri bulunur ve bu özellikler o tarihlerde doğan kişilerin ortak özellikleri olarak yer alır. 21 Eylül tarihinde doğan kişiler hangi burç bakalım.

21 Eylül Hangi Burç

21 Eylül tarihinde doğan insanlar Başak burcu olarak dünyaya gelmektedir.

21 Eylül Burcu Ne?

21 Eylül burcu ne şeklinde yapılan araştırmalar sonucunda bu tarihte doğan kişilerin başak burcu olduğunu görmekteyiz. 23 Ağustos-23 Eylül tarihleri arası Başak burcu olarak yer alır. Başak burcunun şanslı günü Çarşamba, şanslı sayısı 5’tir. Başak burcunun çiçeği: Açelya, zambak, lavanta ve sarı menekşe iken karşıt burcu ise Balık burcudur.

21 Eylül Burcu Özellikleri

21 Eylül burcu özellikleri arasında eleştirel olma özelliği yer alır. Başak burcu olan bir kişi kendinin eleştirilmesini istemez fakat kendisi herkesi eleştirebilir. Çalışkan ve disiplinli olarak bilinen Başak burcu bu özelliğiyle iş hayatında başarılı olur. Başak burcu olan bir kişi günlük hayatta ve iş hayatında mükemmeliyetçi tavır sergiler. Her işi en iyi şekilde yapmak ister ve yapar.

21 Eylül burcu özelliklerinden bir diğeri de araştırmacı olmalarıdır. Yönetici gezegeni Merkür olan Başak burcu her zaman bilgiyi arar. Zekalarını adeta bir hizmetçi gibi kullanarak akıl ve mantıklarına uymayan hiçbir işe girişmezler.

21 Eylül Burcu Erkeği

21 Eylül burcu erkeği disiplinli özelliğiyle tanınır. Çocuklarına karşı da disiplinli olsa da onlar için her şeyi yapar. Başak burcu erkeği baba olma düşüncesinden uzak durur fakat baba olduktan sonra baba olmak için geç kaldığını düşünerek pişmanlık yaşar.

21 Eylül burcu erkeği her zaman tutumludur. Yatırım yapmadan asla rahat edemez. Başak burcu erkeği çalışkan olma özelliğiyle elinden her iş gelir. İş hayatında her daim en iyisini yapmaya çalışır.

21 Eylül Burcu Kadını

21 Eylül burcu kadını titiz olma özelliğiyle tanınır. Ev ve iş yerinde düzenli ve temiz olmasıyla dikkat çeker. 21 Eylül burcu kadını çocuklarına karşı sevgi doludur. Başak burcu kadını evlenme fikrine uzak baksa da karşısına onu seven ve saygı duyan bir partner çıktığında bu düşüncesinden vazgeçer.

21 Eylül burcu kadını dışarıdan bakıldığında soğuk davranışlarıyla pek de sempatik gözükmemektedir. Fakat onunla arkadaşlık kurup tanımaya başladığınızda aslında sıcak kanlı, sevecen ve eğlenceli olduğunun farkına varırsınız.

21 Eylül Burcu Yorumu

21 Eylül burcu yorumu: Bu tarihte doğan kişiler titiz, temiz ve çalışkan olma özellikleriyle tanınır. Toprak grubuna mensup olan Başak burcu arkadaşlık ilişkilerine önem verir. Geleneksel düşünce tarzıyla gelenek ve göreneklerine bağlı kişilerdir.

21 Eylül Yükseleni Nedir?

Bir kişi yükselen burcunu öğrenmek istediğinde doğum saati ve doğum yeri bilgisine sahip olmalıdır. Bu bilgiler olmadan 21 Eylül yükseleni nedir sorusuna cevap verilememektedir.

21 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

21 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular: Ali Murat Erkorkmaz, Özgür Özel, Yasemin Yürük; Hasan Erbey…

21 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

21 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular: Stephen King, Herbert George Wells, Bill Murray; Sandor Kocsis…

ÖNERİLEN VİDEO