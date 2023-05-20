21 Eylül Hangi Burç

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 21 Eylül Hangi Burç? 21 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

21 Eylül hangi burç? 21 Eylül burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

21 Eylül’de doğan kişiler veya astrolojiye meraklı bazı insanlar 21 Eylül hangi burç şeklinde araştırmaya koyulurlar. 21 Eylül’de doğan kişinin burcunu öğrenerek kişilik özellikleri, uğurlu gün ve sayısı gibi detayları da öğrenebilirsiniz. 21 Eylül’de doğan hangi burç olur, özellikleri neler birlikte bakalım.

21 Eylül Hangi Burç? 21 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Astrolojiyle ilgili kişiler bilir ki her burcun kendi özellikleri bulunur ve bu özellikler o tarihlerde doğan kişilerin ortak özellikleri olarak yer alır. 21 Eylül tarihinde doğan kişiler hangi burç bakalım.

21 Eylül Hangi Burç

21 Eylül tarihinde doğan insanlar Başak burcu olarak dünyaya gelmektedir.

21 Eylül Burcu Ne?

21 Eylül burcu ne şeklinde yapılan araştırmalar sonucunda bu tarihte doğan kişilerin başak burcu olduğunu görmekteyiz. 23 Ağustos-23 Eylül tarihleri arası Başak burcu olarak yer alır. Başak burcunun şanslı günü Çarşamba, şanslı sayısı 5’tir. Başak burcunun çiçeği: Açelya, zambak, lavanta ve sarı menekşe iken karşıt burcu ise Balık burcudur.

21 Eylül Burcu Özellikleri

21 Eylül burcu özellikleri arasında eleştirel olma özelliği yer alır. Başak burcu olan bir kişi kendinin eleştirilmesini istemez fakat kendisi herkesi eleştirebilir. Çalışkan ve disiplinli olarak bilinen Başak burcu bu özelliğiyle iş hayatında başarılı olur. Başak burcu olan bir kişi günlük hayatta ve iş hayatında mükemmeliyetçi tavır sergiler. Her işi en iyi şekilde yapmak ister ve yapar.

21 Eylül burcu özelliklerinden bir diğeri de araştırmacı olmalarıdır. Yönetici gezegeni Merkür olan Başak burcu her zaman bilgiyi arar. Zekalarını adeta bir hizmetçi gibi kullanarak akıl ve mantıklarına uymayan hiçbir işe girişmezler.

21 Eylül Burcu Erkeği

21 Eylül burcu erkeği disiplinli özelliğiyle tanınır. Çocuklarına karşı da disiplinli olsa da onlar için her şeyi yapar. Başak burcu erkeği baba olma düşüncesinden uzak durur fakat baba olduktan sonra baba olmak için geç kaldığını düşünerek pişmanlık yaşar.

21 Eylül burcu erkeği her zaman tutumludur. Yatırım yapmadan asla rahat edemez. Başak burcu erkeği çalışkan olma özelliğiyle elinden her iş gelir. İş hayatında her daim en iyisini yapmaya çalışır.

21 Eylül Burcu Kadını

21 Eylül burcu kadını titiz olma özelliğiyle tanınır. Ev ve iş yerinde düzenli ve temiz olmasıyla dikkat çeker. 21 Eylül burcu kadını çocuklarına karşı sevgi doludur. Başak burcu kadını evlenme fikrine uzak baksa da karşısına onu seven ve saygı duyan bir partner çıktığında bu düşüncesinden vazgeçer.

21 Eylül burcu kadını dışarıdan bakıldığında soğuk davranışlarıyla pek de sempatik gözükmemektedir. Fakat onunla arkadaşlık kurup tanımaya başladığınızda aslında sıcak kanlı, sevecen ve eğlenceli olduğunun farkına varırsınız.

21 Eylül Burcu Yorumu

21 Eylül burcu yorumu: Bu tarihte doğan kişiler titiz, temiz ve çalışkan olma özellikleriyle tanınır. Toprak grubuna mensup olan Başak burcu arkadaşlık ilişkilerine önem verir. Geleneksel düşünce tarzıyla gelenek ve göreneklerine bağlı kişilerdir.

21 Eylül Yükseleni Nedir?

Bir kişi yükselen burcunu öğrenmek istediğinde doğum saati ve doğum yeri bilgisine sahip olmalıdır. Bu bilgiler olmadan 21 Eylül yükseleni nedir sorusuna cevap verilememektedir.

21 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

21 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular: Ali Murat Erkorkmaz, Özgür Özel, Yasemin Yürük; Hasan Erbey…

21 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

21 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular: Stephen King, Herbert George Wells, Bill Murray; Sandor Kocsis…

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

15 Ekim Hangi Burç? 15 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 15 Ekim hangi burç?
14 Ekim Hangi Burç? 14 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 14 Ekim hangi burç?
18 Eylül Hangi Burç? 18 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 18 Eylül hangi burç?
17 Eylül Hangi Burç? 17 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 17 Eylül hangi burç?
Rüyada Beyaz Tülbent Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Boncuklu ve Mavi Oyalı Tülbent Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Beyaz Tülbent Görmek
Rüyada Bilye Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bilye Oynamak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bilye Görmek
Rüyada Beton Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yeni Dökülmüş Beton Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Beton Görmek
Rüyada Bebek Elbisesi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Erkek ve Kız Bebek Elbisesi Almak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bebek Elbisesi Görmek
Rüyada Baba Evini Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Baba Evine Gitmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Baba Evini Görmek
Rüyada Yüzde Ben Çıkması Ne Anlama Gelir? Rüyada Et Beni Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Yüzde Ben Çıkması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.