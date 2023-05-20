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Haberler Yaşam Astroloji 20 Eylül Hangi Burç? 20 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
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20 Eylül hangi burç? 20 Eylül burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye ilgi duyan ve burcunu bilmeyen kişiler burç özelliklerini merak ederek araştırmaktadır. 20 Eylül tarihinde doğan ve hangi burca dahil olduğunu bilmeyen kişiler 20 Eylül hangi burç şeklinde araştırma yaparak burcunu öğrenmek ister. 20 Eylül’de doğanların burcu ne, özellikleri neler, şanslı günü hangi gün hepsine birlikte bakalım.

20 Eylül Hangi Burç? 20 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
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20 Eylül tarihinin hangi burca denk geldiğini öğrenmek isteyen astroloji meraklı kişiler araştırmalarında Başak burcuyla karşılaşır. Peki, titizlikleriyle ön plana çıkan Başak burcunun başka ne gibi özellikleri var biliyor musunuz? Gelin 20 Eylül tarihinde doğan başak burcunu inceleyelim.

20 Eylül Hangi Burç?

20 Eylül tarihinde doğan kişiler Başak burcu olarak dünyaya gelmektedir. Yönetici gezegeni Merkür olan Başak burcu toprak grubuna mensuptur.

20 Eylül Burcu Ne?

20 Eylül burcu ne şeklinde araştırma yapıldığında 23 Ağustos ve 23 Eylül tarihleri arasında doğan kişilerin Başak burcu olduğunu görmekteyiz.

20 Eylül Burcu Özellikleri

20 Eylül burcu özellikleri: titiz ve çalışkandır. 20 Eylül tarihinde doğan Başak burçları ev ve iş yerlerindeki düzene çok önem vermektedir. Bu burca mensup olan kişiler her zaman tertipli olmakla övünür. Başak burcu yönetici gezegeni Merkür olup şanslı günü Çarşamba’dır. Başak burcunun uğurlu taşı; mavi safir, zebercet, mavi kristal olarak bilinir. Karşıt burcu Balık olarak yer alır. Başak burcunun şehirleri: Paris, Kudüs ve Bostoni’dir.

20 Eylül Burcu Erkeği

20 Eylül burcu erkeği özellikleri arasında disiplinli olması yer alır. Başak burcu erkeği ev içerisinde ve iş hayatında her zaman disiplinli olmakla övünür. İş hayatında çalışkan olan Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür’dür.

Başak burcu erkeği evlilikten ne kadar uzak dursa da evlenip çocuk sahibi olduğunda bu düşüncesinin yanlış olduğunu fark eder. Çocukları ile iyi ilişkiler kuran başak burcu denetleme özelliğini ev içine de yansıtır.

20 Eylül Burcu Kadını

20 Eylül burcu kadını özellikleri arasında titizlik yer alır. Evini her zaman düzenli ve temiz tutmayı seven başak burcu iş hayatında da aynı özellikleri gösterir. Eleştirmekten hoşlanan Başak burcu kadınını kendinin eleştirilmesinden asla hoşlanmamaktadır.

Evlilik düşüncesinden uzak duran 20 Eylül burcu kadını karşısına kendini anlayan, saygılı ve sevgi dolu biri çıktığında bu düşüncesinden vazgeçer. Başak burcu kadını kendi işini kendi halletmeyi sever. Mükemmeliyetçi özelliğiyle ön plana çıkan 20 Eylül burcu kadını her zaman en iyisini elde etmek ister.

20 Eylül Burcu Yorumu

20 Eylül burcu yorumu arasında yaşam boyu çalışmak yer alır. Çalışmaktan oldukça zevk duyan Başak burcu bilgiyi arayan kişiliğe sahiptir. Her zaman merak ederek araştırmaya koyulur. Bilmediklerini öğrenmek için çabalar. İş hayatına önem veren Başak burcu etrafındakilerden daha çok çalışarak en iyisini elde etmekle meşgul olur. Gerek iş yaşamında gerekse ev hayatında her zaman düzeni önemseyen kişiliğe sahiptir.

20 Eylül Yükseleni Nedir?

Yükselen burcunu merak eden kişiler 20 Eylül yükselen burcu nedir diye araştırmaya koyulur. Fakat yükselen burcunuzu öğrenebilmek için doğum saati ve doğum yeri bilinmelidir. Doğum saati bilgisi olmadan yükselen burç öğrenilmemektedir.

20 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

20 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular: Begüm Birgören, Meral Okay; Gökhan Sazdağ, İbrahim Kaş…

20 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

20 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular: Sophia Loren; Henrik Larsson, Julian Draxler…

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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