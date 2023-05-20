19 Eylül Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 19 Eylül Hangi Burç? 19 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

19 Eylül hangi burç? 19 Eylül burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astroloji meraklılarının merak ettiği konular arasında 19 Eylül hangi burç konusu yer almaktadır. 19 Eylül’de doğan kişiler karakter özelliklerini daha iyi anlayabilmek adına hangi burca dahil olduklarını öğrenmek ister. 19 Eylül’de doğan bir kişi hangi burç, şanslı günü nedir, değerli taşları nelerdir birlikte bakalım.

19 Eylül Hangi Burç? 19 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

19 Eylül de doğan bir kişi Başak burcunun özelliklerini taşır. Başak burcu yönetici gezegeni Merkür olan toprak grubuna dahil burçlar arasında yer alır.

19 Eylül Hangi Burç?

19 Eylül tarihinde dünyaya gelen kişiler Başak burcu olarak doğmaktadır. Toprak grubunda yer alan Başak burcu Oğlak ve Boğa burcu ile aynı grupta yer alır.

19 Eylül Burcu Ne?

Burçlara ilgi duyan kişiler 19 Eylül burcu ne şeklinde araştırma yapmaktadır. 23 Ağustos ve 23 Eylül arasında doğan kişiler Başak burcu olarak dünyaya gelir. Toprak grubunun besleyici ve güvenilir olma özelliklerini içinde barındırır.

19 Eylül Burcu Özellikleri

19 Eylül burcu özellikleri arasında eleştirel olmak yer alır. Başak burcu çevresinde olanı biteni eleştirmeyi sever fakat kendisinin eleştirilmesinden asla hoşlanmamaktadır. Başak burcu mükemmeliyetçi özelliğiyle etrafında dikkat çeker. Başak burcu kişisi gerek iş hayatında gerekse ev hayatında her zaman en iyisine sahip olmayı ister. Mükemmel olmak için çaba sarf eder.

Başak burcunun uğurlu günü Çarşamba, uğurlu sayısı ise 5’tir. Açelya, zambak en sevdiği çiçekler arasında yer alır. Değerli taşları arasında; mavi safir ve zebercet bulunur.

19 Eylül Burcu Erkeği

19 Eylül burcu erkeği çevresi tarafından çalışkan olma özelliğiyle tanınır. Yönetici gezegeni Merkür olan Başak burcu her daim öğrenmeye açık olup araştırmayı sever. Başak burcu erkeği disiplini çok sever. Hayatını disiplin içinde geçirir ve hayatındaki kişiye de bunu yansıtır. Her işinin düzenli olmasını isteyen Başak burcu hayatındaki insanı bu konuda zora sokabilir.

19 Eylül tarihinde doğan Başak burcu erkeklerinin aşk ilişkilerinde zorlayıcılık hakimdir. Denetleme duygusu sebebiyle partneri üzerinde hakimiyet kurmak ister. Baba olmayı pek düşünmeseler de bu duyguyu tattıktan sonra geç baba oldukları için kendilerini suçlayıp pişmanlık yaşar.

19 Eylül Burcu Kadını

19 Eylül burcu kadını bir Başak burcu kadınıdır. Her zaman en iyisinin olması için çaba sarf eder; her işi kendisi yapar ve yaptığı işin en iyisi olduğunu düşünür. Başak burcu kadını evliliğe uzak durur fakat karşısına onu seven, saygı duyan bir partner çıktığında evliliğe sıcak bakmaya başlar. Başak burcu kadını ev içerisinde düzenli ve titizdir. Çocuklarının da düzenli olmasını ister.

19 Eylül Burcu Yorumu

19 Eylül burcu yorumu: 19 Eylül’de doğan kişi Başak burcudur ve Başak burçları çalışkan, titiz kişilerdir. Arkadaş ortamında eğlenceli ve sevecen tavırları olsa da tanımadığı kişilere karlı her zaman mesafelidir.

Başak burçları pratik olma özelliğiyle tanınır. Ellerinden her iş gelen Başak burcu iş hayatında da bu özelliğini sıkça ortaya koyar. Başak burcu için iş çok önemlidir. Her zaman ‘hayır’ demeyi bilirler.

19 Eylül Yükseleni Nedir?

19 Eylül yükseleni nedir? Şeklinde araştırma yaptığınızda karşınıza bir sonuç çıkmamaktadır. Yükselen burç doğum tarihi ile değil doğum saati ile öğrenilir. Kişi doğum saatini ve doğum yerini biliyor ise yükselen burcunu öğrenebilir.

19 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

19 Eylül’de doğan Türk ünlüler ve futbolcular: Hande Sarıoğlu, Behiye Aksoy, İsmet Özel; Umut Bozok, Alpay Koçaklı…

19 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

19 Eylül’de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular: Jeremy Inos, Kevin Zegers; Jacob Bruun Laersen, Wato Kuaté…

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

15 Ekim Hangi Burç? 15 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 15 Ekim hangi burç?
14 Ekim Hangi Burç? 14 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 14 Ekim hangi burç?
18 Eylül Hangi Burç? 18 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 18 Eylül hangi burç?
17 Eylül Hangi Burç? 17 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 17 Eylül hangi burç?
Rüyada Beyaz Tülbent Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Boncuklu ve Mavi Oyalı Tülbent Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Beyaz Tülbent Görmek
Rüyada Bilye Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bilye Oynamak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bilye Görmek
Rüyada Beton Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yeni Dökülmüş Beton Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Beton Görmek
Rüyada Bebek Elbisesi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Erkek ve Kız Bebek Elbisesi Almak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bebek Elbisesi Görmek
Rüyada Baba Evini Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Baba Evine Gitmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Baba Evini Görmek
Rüyada Yüzde Ben Çıkması Ne Anlama Gelir? Rüyada Et Beni Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Yüzde Ben Çıkması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.