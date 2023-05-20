18 Eylül Hangi Burç? 18 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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18 Eylül’de doğan bir kişi toprak grubu üyelerinden olan Başak burcu özellikleri taşır. Başak burçları çalışkan kişilik özellikleriyle girdiği her ortamda öne çıkan bir karaktere sahiptir.

18 Eylül Hangi Burç?

18 Eylül tarihinde doğan bir kişi Başak burcunun karakteristik özelliklerini taşır. Toprak grubunun üyesi olan Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür’dür. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür olması onun her zaman bilgiyi arayan kişi yapar.

18 Eylül Burcu Ne?

18 Eylül burcu ne diye araştırma yapıldığında karşınıza Başak burcu çıkar. 23 Ağustos ve 23 Eylül arasında doğan kişiler Başak burcu olarak dünyaya gelmektedir.

18 Eylül Burcu Özellikleri

18 Eylül burcu özellikleri şöyledir: 18 Eylül’de doğan bir kişi Başak burcudur. Başak burcunun özellikleri arasında çalışkan olmak ve titiz olmak en belirgin özelliklerindendir. Bu tarihte doğan kişiler güler yüzlü, anlayışlı ve sevecen tavırlarıyla karşımıza çıkar.

18 Eylül tarihinde doğan kişilerin uğurlu günü Çarşamba, uğurlu sayısı ise 5’tir. En sevdiği çiçekler; açelya, zambak, lavanta ve sarı menekşedir. Başak burcunun ağacı ise: kayın, meşe ve fındık olarak karşımıza çıkar. Değerli taşlar arasında: mavi kristal, zebercet, mavi safir bulunur.

18 Eylül Burcu Erkeği

18 Eylül tarihinde doğan Başak burcu erkeği detaycı yapılarıyla dikkat çeker. Bu kişiler ev ve iş hayatında detaylara önem verir. 18 Eylül burcu erkeği olan Başak burcu samimi kişilerdir. Arkadaşlık ilişkilerinde samimiyete önem verirler.

Başak burcu erkeğiyle aynı evde yaşamanın birtakım zorlukları bulunur. Detaycı, disiplinli, titiz ve pimpirikli olmalarından dolayı aynı evde yaşadıkları kişilere de karışırlar. Aşk ilişkilerinde denetleyicidir. Mükemmel olmak için çabalarlar.

18 Eylül Burcu Kadını

18 Eylül burcu kadını olan Başak burcu kadını titiz ve eleştirel yapıya sahiptir. Ev içinde ve iş hayatında her zaman tertipli ve düzenli olurlar. İş hayatında çalışkan olmalarıyla dikkat çekerler. Başak burcu kadını yaptığı her işi en iyi şekilde yaparak mükemmeliyetçi özelliklerini ortaya koyar.

Başak burcu kadını evliliğe karşı tepkili olsa da karşısına onu anlayan bir partner çıktığında evliliğe sıcak bakmaya başlar. Başak burcu kadını çocuklarının terbiyeli olmasını ve söz dinlemesini ister. Sadeliği seven Başak burcu kadını evini de sade olarak tasarlar.

18 Eylül Burcu Yorumu

18 Eylül burcu yorumu: Toprak grubuna mensup Başak burcu yönetici gezegeni olan Merkür’ün etkisi altındadır. Merkür gezegeni Başak burcuna yönetici özelliğini aktarır. Başak burcu olan bir kişi çalışkan, öğrenmeye meraklı bir yapıya sahiptir. Güvendikleri kişilerle iyi ilişkiler kurarken sevmedikleri ve tembel buldukları kişilere karşı soğuk davranırlar. Eleştirmeyi sevseler de eleştirilmekten asla hoşlanmazlar.

18 Eylül Yükseleni Nedir?

18 Eylül yükseleni nedir araştırması yapıldığında yükselen burcun doğum saati ve doğum yeri üzerinden hesaplandığını görürüz. Yükselen burcunuzu öğrenmek için bu bilgilere sahip olmalısınız.

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