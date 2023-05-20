17 Eylül Hangi Burç? 17 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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Kişiler hangi burca ve hangi burç grubuna dahil olduklarını öğrenerek karakter analizlerini daha iyi yapar. Burcunu öğrenen insanlar burçlarla olan uyumlarını da merak eder ve araştırır. 17 Eylül günü doğan kişiler o gün doğmuş olan yerli ve yabancı sanatçıları da öğrenmek istemektedir.

17 Eylül Hangi Burç

17 Eylül günü doğanlar toprak grubuna dahil olan Başak burcuna sahiptir. Başak burcu yönetici gezegeni Merkür olan çalışkan burç olarak bilinir.

17 Eylül Burcu Ne?

17 Eylül burcu ne şeklinde yapılan araştırmada karşımıza Başak burcu çıkar. 23 Ağustos ve 23 Eylül arası doğan her kişi başak burcu olarak dünyaya gelir.

17 Eylül Burcu Özellikleri

17 Eylül burcu özellikleri şöyledir: Toprak grubuna dahil olan Başak burcunun gezegeni Merkür olarak karşımıza çıkar. Şanslı günü Çarşamba, şanslı sayısı 5’tir. Karşıt burcunda su grubundan balık burcu bulunur. Açelya, sarı zambak, lavanta Başak burcunun çiçekleridir.

17 Eylül Burcu Erkeği

17 Eylül burcu erkeği özelliklerine baktığımızda çalışkan ve titiz özellikleriyle ön plana çıkan bir Başak burcu görürüz. Başak burcu erkeği, yaşamında sadelikten yana olan samimi kişilerdir. Bu tarihte doğan Başak burcu erkeğiyle yaşamak zorlayıcıdır. Çünkü disiplin duygusunu çok fazla içlerinde barındırarak birlikte yaşadığı kişilerinde düzenine karışırlar.

17 Eylül burcu erkeği her zaman iyi bir aile babasıdır fakat evlenip yuva kurma düşüncesini geciktirebildikleri kadar geciktirirler. Aşk ilişkilerinde zorlayıcıdır. Başak burcu erkeği karşısındaki kişinin üzerinde denetim kurar bu da ilişkide sorunlara sebep olabilir.

17 Eylül Burcu Kadını

17 Eylül burcu kadını, eleştirel bir tavra sahiptir. Başak burcu kadını her zaman evliliğe mesafeli davransa da karşısında onu evliliğe ikna edecek kadar sevdiği biri çıktığında evlenmekten geri durmaz. Başak burcu kadını iş hayatında çalışkan olmasıyla bilinir. Asla hata yapmaktan hoşlanmaz ve hata yapmamak için elinden gelen her şeyi yapar.

17 Eylül burcu kadını mükemmeliyetçi özelliğe sahiptir. Başarı yolunda karşısına çıkan engelleri aşarlar. Başak burcu kadını tutucu tavrıyla geleneksel olarak adlandırılırlar.

17 Eylül Burcu Yorumu

17 Eylül burcu yorumu olarak araştırdığımızda yönetici gezegen olan Merkür’ün bilgiyi arayan özelliğiyle karşılaşırız. Başak burcu kişiler zekalarını kullanmakta hiç zorlanmamaktadır. Başak burçları her zaman çalışkan ve pratik olma özellikleriyle öne çıkar. Güvendikleri kim varsa hepsine yardım etmek ister fakat sevmedikleri kişilere asla yardım etmezler. Başak burçları eleştirmeyi sevse de eleştirilmeyi asla sevmezler.

Başak burcu kişileri sürekli düşünür ve bundan asla yorulmamaktadır. Çok düşünen kişiliklerinin yanında ayrıca meraklıdırlar. Araştırmayı, incelemeyi seven kişilikleri onların bilgili olmasını sağlar. Başak burcu ‘hayır’ demeyi bilen kişilerdir.

17 Eylül Yükseleni Nedir?

17 Eylül yükseleni nedir sorusunun karşılığında herhangi bir cevap verilememektedir. Yükselen burcu öğrenmek için doğum saati ve doğum yeri bilgisine ihtiyaç duyulur.

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