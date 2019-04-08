Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor. 1.5 yıl içerisinde 21 nakil yapan servis, daha önceden gerçekleştirilen 19 nakilde yüzde yüz başarı sağladı. Nakilleri yeni tamamlanan iki çocuk hastanın ise tedavileri başarılı bir şekilde yürütülüyor.

AĞABEYİNDEN ALINAN İLİK OJRAN'A NAKLEDİLDİ

Ferdi Durdu'nun haberine göre; Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de Pediyatri Kemik İliği'nde tek merkez olan Turgut Özal Tıp Merkezi Pediyatri Kemik İliği Nakli Servisi, son olarak 5 yaşındaki Afganistanlı Ojran Arab'a kemik iliği naklini gerçekleştirdi. Talasemi majör hastası olan Ojran, tedavi olmak amacıyla 3 yıl önce imkanları kısıtlı olan ülkesinden Türkiye'ye geldi. Ojran, ağabeyi Safiullah Arab'dan alınan kök hücreyle kemik iliği nakli oldu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Arzu Akyay, 5 yaşındaki Afgan Ojran Arab'ın 3 yıl önce ülkesinde yeterli tedavisi alamadığı için Türkiye'ye geldiklerini kaydederek, "Kardeşi uyumlu çıktı. 1,5 yıl önce açtığımız servisimizde, Ojran ile birlikte 21'inci naklimizi yaptık" dedi.

Akyay, Pediyatri Kemik İliği Nakli'nin Türkiye'nin batısında yoğun olarak gerçekleştirildiğini ancak doğusunda oldukça az merkezin bulunduğunu, Turgut Özal Tıp Merkezi Pediyatri Kemik İliği Nakli Servisi'nin de bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

ÇOK KARDEŞLİ HASTALAR DAHA ŞANSLI

Çok kardeşi olan hastalarda donör bulma işlemenin çok kısa sürede tamamlanabildiğine dikkat çeken Akyay, "Bir ay içerisinde kardeş vericisi varsa bulup, işlemlerimizi hızlıca gerçekleştirebiliyoruz. Ojran Arab'ta da böyle oldu ama akraba dışında nakillerin bulunması 2 ila 6 ay arası sürebiliyor. Ojran Arab için işler biraz hızlı yürüdü" diye konuştu.

Akyay, donör bulunmasının ardından yaptıkları işlemle ilgili şu bilgileri verdi: "Verici bulunduktan sonra yaklaşık bir ay içerisinde çocukla vericinin testlerini yapıyoruz ve uyumluluklarına bakıyoruz. Hastalık durumlarına bakıyoruz, ona göre testlerini yaptıktan sonra her şey yolundaysa ünitemize yatırıyoruz. Daha sonraki süreçte 8-9 günlük hazırlama rejimlerimiz var, onları veriyoruz. Sonrada nakli gerçekleştiriyoruz. Nakilden sonra 30-35 gün servisimizde yatıyorlar ve ardından taburcu ediyoruz. Toplam süreç ön hazırlıklar ve nakille 45 günlük bir süreci kapsıyor."

"KAN VERME İŞLEMİ GİBİ KEMİK İLİĞİ DE KENDİSİNİ YENİLİYOR"

Ojran Arab'ın talasemi majör yani ağır Akdeniz anemisine sahip bir hasta olduğunu kaydeden Akyay, "Uyumlu olan ağabeyinden kemik iliğini topladık, hastamıza kateterinden taktık ve damar yolundan gönderiyoruz. Bunun için ameliyat ya da ekstra bir işleme gerek yok. Aynı kan verir gibi kök hücremizi de bu şekilde veriyoruz. Daha sonra iki haftalık bir süreç var, bu hücrelerin dolaşıp, kemik iliğindeki kendi yuvalarına oturması ve yeni kemik iliği üretmesi dönemine geçmesini bekleyeceğiz" dedi.

Akyay, kemik iliği naklinde verici olmanın önemine de dikkat çekerek, "Ne kadar çok kişi gönüllü verici olursa, akraba dışı vericilerden de nakil yapılabiliyor. Bir insanın hayatını tamamen değiştirip, kronik ağır hastalığından kurtulabilmesine vesile olabilmektedirler. Donör, eğer kemik iliği kolundan toplanıyorsa, yetişkin bir insansa aynı gün içerisinde işine dönebiliyor. Kemik iliğinden toplandığı takdirde de çok ağrıları olmuyor ama ağrı kesici veriyoruz, bir gün gözlem için hastanede tutuyoruz ve ertesi gün normal hayatlarına devam ediyorlar. Aynı kan verme işlemi gibi kemik iliği de kendisini yeniliyor" dedi.