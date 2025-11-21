Habertürk
        21 Kasım ne günü? 21 Kasım ne günü, önemi ne? 21 Kasım'da kutlanan özel günler nelerdir?

        21 Kasım ne günü? 21 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?

        Kasım ayı, tarih boyunca hem doğanın döngüsü hem de toplumsal olaylar açısından özel anlamlar taşımıştır. Dünyanın dört bir yanında farklı kültürler, kasımı anmak ve kutlamak için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Peki, 21 Kasım ne günü? 21 Kasım'ın anlam ve önemi ne? İşte ayrıntılar...

        Giriş: 21.11.2025 - 00:54 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:56
        "21 Kasım ne günü?" sorusu gündeme geldi. Dünya genelinde farkındalık yaratmayı amaçlayan iki özel günle dikkat çekiyor. Dünya Balıkçılık Günü, denizlerin ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği için balıkçılık faaliyetlerinin önemini vurguluyor. Aynı zamanda kutlanan Dünya Dünyayı Selamlama Günü ise, insanlar arasında barışı ve pozitif iletişimi ön plana çıkarıyor. İşte 21 Kasım'a dair merak edilenler...

        21 KASIM DÜNYA SELAMLAMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Dünya Dünyayı Selamlama Günü, 1973 yılında Brian McCormack ve Michael McCormack isimli iki Amerikalı kardeş tarafından oluşturuldu. O dönemde, dünya genelinde siyasi çatışmaların arttığı bir dönemde, basit bir selamlaşma hareketinin bile insanlar arasında barışı teşvik edebileceği fikri öne çıktı. Kardeşler, bu gün aracılığıyla bireylerin basit eylemlerle barış mesajları göndermesini amaçladı. O günden bu yana, Dünya Dünyayı Selamlama Günü bireylerin, toplulukların ve hatta uluslararası organizasyonların dikkat çekmek için kullandığı bir platform haline geldi.

        21 KASIM DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ NEDİR?

        Dünya Balıkçılık Günü, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliği ve su kaynaklarının korunması konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 21 Kasım’da kutlanır. Bu özel gün, denizlerin ve tatlı su kaynaklarının geleceği için daha bilinçli adımlar atılması gerektiğine dikkat çeker. Balıkçılık, dünya genelinde milyonlarca insanın geçim kaynağıdır ve gıda güvenliğinde hayati bir rol oynar. Bu nedenle, bu gün sadece balıkçılık yapanlar için değil, tüm insanlık için ekosistemin önemini hatırlatan bir çağrıdır.

        21 KASIM DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Dünya Balıkçılık Günü ilk kez 1997 yılında Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenen Dünya Balıkçılık Forumunda ilan edildi. Forumda, balıkçılığın çevre, ekonomi ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri ele alındı. Özellikle aşırı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliğinin su ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı. Bu sorunlara çözüm bulmak ve balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, farkındalık yaratmak için 21 Kasım’ın Dünya Balıkçılık Günü olarak kutlanmasına karar verildi. O günden bu yana, her yıl çeşitli etkinliklerle bu özel gün dünya çapında anılmaktadır.

        21 KASIM DÜNYA SELAMLAMA GÜNÜ NEDİR?

        Dünya Selamlama Günü, 21 Kasım’da kutlanan ve pozitif iletişimi teşvik eden bir farkındalık günüdür. Bu özel gün, farklı kültürlerden insanların barış, dostluk ve dayanışma mesajlarını basit bir selamlaşma eylemiyle iletmesi fikrine dayanır. Amaç, bireyler arasında iletişimi güçlendirmek ve dünyada daha fazla anlayış, sevgi ve nezaketin yayılmasını sağlamaktır. Bir selamlaşma hareketi, dillerden ve sınırların ötesinden, insanları birleştiren evrensel bir jest olarak kabul edilir.

