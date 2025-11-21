21 KASIM DÜNYA SELAMLAMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Dünyayı Selamlama Günü, 1973 yılında Brian McCormack ve Michael McCormack isimli iki Amerikalı kardeş tarafından oluşturuldu. O dönemde, dünya genelinde siyasi çatışmaların arttığı bir dönemde, basit bir selamlaşma hareketinin bile insanlar arasında barışı teşvik edebileceği fikri öne çıktı. Kardeşler, bu gün aracılığıyla bireylerin basit eylemlerle barış mesajları göndermesini amaçladı. O günden bu yana, Dünya Dünyayı Selamlama Günü bireylerin, toplulukların ve hatta uluslararası organizasyonların dikkat çekmek için kullandığı bir platform haline geldi.

21 KASIM DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Balıkçılık Günü, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliği ve su kaynaklarının korunması konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 21 Kasım’da kutlanır. Bu özel gün, denizlerin ve tatlı su kaynaklarının geleceği için daha bilinçli adımlar atılması gerektiğine dikkat çeker. Balıkçılık, dünya genelinde milyonlarca insanın geçim kaynağıdır ve gıda güvenliğinde hayati bir rol oynar. Bu nedenle, bu gün sadece balıkçılık yapanlar için değil, tüm insanlık için ekosistemin önemini hatırlatan bir çağrıdır.