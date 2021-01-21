Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.406.216'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 24.487 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

21 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

20 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

20 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 752 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 867 bin 450'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216, vefat sayısı 24 bin 487, ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 95 milyon 683 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 43 bini, iyileşenlerin sayısı ise 68 milyon 345 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 493 bini, Hindistan'da 10 milyon 579 bini, Brezilya'da 8 milyon 490 bini ve Rusya'da 3 milyon 591 bini aştı.

ABD'nin Los Angeles kentinde ikamet eden Aditya Singh'in, Kovid-19'a yakalanma korkusu nedeniyle 3 aydır Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşadığı ortaya çıktı.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu geçen yıl 2019'a göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 16 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1080 dozluk Pfizer/BioNTech üretimi Kovid-19 aşısı gönderildi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında ocak ayının ilk haftasında tespit edilen vakaların yüzde 1,4'ünün virüsün İngiltere mutasyonunu taşıdığı ortaya çıktı.

Rusya'da Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkede başlayan kitlesel aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.

Portekiz'de son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgınının başlangıcından bu yana ülkedeki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı şu ana kadar yüksek gelirli en az 49 ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirterek yoksul ülkelere aşı tedarikinde ise "dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.