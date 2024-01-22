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        Haberler Televizyon 21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Kirli Sepeti

        21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Kirli Sepeti

        Reyting sonuçları 21 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Ne Gemiler Yaktım, Survivor All Star, Teşkilat ve Kirli Sepeti rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 07:48 Güncelleme: 22.01.2024 - 07:48
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        Reyting sonuçları 21 Ocak Pazar akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazar akşamı ekrana gelen Ne Gemiler Yaktım, Survivor All Star, Teşkilat ve Kirli Sepeti gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        21 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        21 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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