21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Kirli Sepeti

21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Kirli Sepeti

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Reyting sonuçları 21 Ocak Pazar akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazar akşamı ekrana gelen Ne Gemiler Yaktım, Survivor All Star, Teşkilat ve Kirli Sepeti gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: