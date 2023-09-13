22. Bosphorus Cup Yelken Yarışının kupa devir teslim töreni düzenlendi

Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen törende Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, Coca Cola İçecek-DAS-A35 takımının kaptanı Doğa Arıbaş, Çırağan Palace Kempinski Genel Müdürü Ralph Radtke, Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Umut Kır, Nurol Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Bilgin, Pasifik Grubu CEO'su Fatih Nusret Dur ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk yer aldı.

Geçen sezon Bosphorus Cup'ı kazanan Coca Cola İçecek-DAS-A35 takımı, bir yıl boyunca elinde tuttuğu gümüş kupayı yeni sahibine verilmek üzere organizasyona teslim etti.

Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, yarışın çok değerli bir kupası olduğunu dile getirerek, "Bu özel obje, geçmişte birçok önemli yelkenci tarafından havaya kaldırıldı. Bu kupayı Can Yalman'a 2004 yılında Kapalıçarşı'da yaptırmıştık. İnşallah bir 20 sene daha bu kupa İstanbul'un sembolü olarak kalmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Boğazdaki akıntıyla ilgili konuşan Gorbon, "İstanbul Boğazı'nda hem kuzeye hem güneye doğru akıntılar var. Bu durum da yarışın kazanılmasını zorlaştırıyor. Akıntıdan dolayı tekneler kıyıya daha fazla yaklaşıyor ve böylece yarışın seyir zevki daha da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen senenin şampiyonu olan Coca Cola İçecek/DAS/A35 takımının kaptanı Doğa Arıbaş, böyle bir törende bulunmanın çok özel bir his olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Burada olmaktan dolayı mutluyum. Yelken camiasının genç yelkencilerinden birisiyim ve böyle özel bir kupayı önce kazanıp sonra geri teslim etmek tarifsiz bir duygu. Kesinlikle unutamayacağım bir anı."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ise dünya çapında bir organizasyon düzenlendiğini vurgulayarak, "Bu yarışta, bir görsel şölen yaşanacak. İstanbul'un tarihi dokusunu, coğrafi pozisyonunu ve boğazı bu etkinlikte birleştirip şehrin tanıtımının yapılması bizim için çok kıymetli. Dünyanın farklı ülkelerinden yelkencilerin bu yarışa gelmesi de İstanbul adına büyük bir kazanım." şeklinde görüş belirtti.