Merkez'den perşembe günü ne bekleniyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para 22 Haziran'da Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor? İşte son anket ve raporlar - Son Dakika Ekonomi Haberleri
ABONE OL

Merkez'den perşembe günü ne bekleniyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in, TCMB Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan'ın atanmasıyla gözler yeni dönemin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Perşembe günü bir faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılırken, artırımın boyutuyla ilgili birbirinden farklı tahminler bulunuyor

22 Haziran'da Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor? İşte son anket ve raporlar - Son Dakika Ekonomi Haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bu perşembe ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığında atanması, ardından ise Erkan'ın TCMB Başkanı olmasıyla daha 'ortodoks' politikalara geçiş yapılması bekleniyor. Bu da önümüzdeki toplantıda faiz artırımı kararı alınacağı anlamına geliyor.

Faiz artırımına gidileceği konusunda tüm uzmanlar ve piyasa aktörleri hemfikir olsa da artırımın miktarı konusunda birbirinden farklı tahminler bulunuyor.

YABANCI FİNANS KURULUŞLARININ TAHMİNLERİ

Alman finans devi Deutsche Bank son yayımladığı raporda Merkez'in yüzde 8.5 olan politika faizini perşembe günü yüzde 20'ye çıkarmasını beklediğini belirtti. Raporda faiz kararı kadar karar metnindeki iletişim metninin de dikkatle takip edileceği vurgulandı.

Bank of America ise PPK toplantısı sonucunda politika faizinin yüzde 25'e çıkmasını beklediğini ancak aşağı yönlü sürprizlere de alan bıraktıklarını bildirdi.

Bir başka ABD'li finans devi Goldman Sachs en yüksek artırım beklentilerinden birisini açıkladı. Bankanın analistleri TCMB'nin politika faizini yüzde 40'a çıkarmasını beklediğini ifade etti.

Morgan Stanley de PPK'nın politika faizini 11.5 puan artırarak yüzde 20’ye çıkarmasını beklediklerini kaydetti.

Fransız Societe Generale Türkiye'nin politika faizinin perşembe toplantısında 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesini, temmuz ve ağustos aylarında da faiz artışlarının devamını beklediğini açıkladı.

ANKETLER DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

AA Finans'ın 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Bloomberg HT Araştırma’nın Haziran ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi artırmasını bekliyor.

22 Haziran Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 15 kurumun medyan beklentisi, Haziran ayında faizin yüzde 25’e çıkarılması yönünde oldu.

Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin yurtdışı yükümlülükleri 562 milyar dolar
PARA Türkiye'nin yurtdışı yükümlülükleri 562 milyar dolar
TCMB ile TBB arasındaki toplantı ertelendi
PARA TCMB ile TBB arasındaki toplantı ertelendi
İngiltere'de yükselen mortgage oranları 7,5 milyon haneyi etkileyebilir
PARA Yükselen mortgage oranları 7,5 milyon haneyi ...
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
PARA Moody's, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Merkez Banksı'ndan 22 Haziran'da ne bekleniyor?
PARA Merkez'den 1075 baz puanlık artırım bekleniyor
Dolar ve faiz beklentisinde yükseliş! 2023 yıl sonu dolar beklentisi kaç?
PARA Kur ve faiz beklentisinde yükseliş
Küresel piyasalarda pozitif seyir
PARA Küresel piyasalarda pozitif seyir
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
PARA Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çalışan kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz
PARA "Çalışan kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz"
Son dakika: Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı
PARA Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.