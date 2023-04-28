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22 Mart burcu özelliklerine göre bu tarihte doğanlar Koç burcu olmaktadır. Zaman zaman sabırsız, bencil ve inatçı olabilirler. Kararlarını verirken acele ederler ve başkalarının görüşlerine pek önem vermezler. Ayrıca risk almayı severler ve bazen düşünmeden hareket ederler, bu da sorunlara yol açabilir. Koç burcu insanları çoğu zaman dürüst ve doğrudan olurlar, ancak bazen de duygusal olarak hassas olabilirler.

22 Mart Burcu Erkeği

22 Mart burcu erkeği, kendine ve yeteneklerine güvenen bir kişilik sergiler. Cesur ve özgüvenli olmaları nedeniyle liderlik pozisyonlarında kendilerini rahat hissederler. Ek olarak tutkulu ve odaklı bir yapıya sahiptirler. Yaptıkları işe tamamen bağlıdırlar ve hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışırlar. Bununla birlikte 22 Mart burcu erkeği bazen sabırsız ve fevri olabilir. Dolayısıyla bir şeyi hemen yapmak isterler ve beklemekten hoşlanmazlar. Aceleci bir yapısı olabilir ve kararlarını hızlı bir şekilde vererek sonradan pişman olabilirler. Fakat dürüst ve açık sözlü oldukları için, ne düşündüklerini açıkça ifade ederler. Bağımsız ve özgür ruhlu olmaları nedeniyle kontrol edilmekten hoşlanmayabilirler. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar ve özgür iradeleriyle hareket etmek isterler. Bununla birlikte Koç burcu insanları genellikle etraflarındaki insanlara yardım etmekten mutluluk duyarlar ve büyük bir fedakarlık gösterirler.

22 Mart Burcu Kadını

22 Mart burcu kadını cesur ve özgüvenli bir kişilik sergiler. Kararlıdırlar ve hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışırlar. Kendilerine ve yeteneklerine güvenen bir yapıya sahiptirler ve liderlik pozisyonlarında rahat hissederler. Ek olarak 22 Mart burcu kadını sabırsız ve fevri olabilir. Aceleci bir yapısı olabilir ve kararlarını hızlı bir şekilde vererek sonradan pişman olabilirler. Ancak dürüst ve açık sözlü oldukları için ne düşündüklerini açıkça ifade ederler. 22 Mart burcu kadını tutkulu bir yapıya sahip olabilir. Hayatın tadını çıkarmak için çaba gösterirler ve yeni deneyimlere açıktırlar. Enerjik bir yapıya sahip oldukları için hareketli aktivitelere katılmaktan hoşlanabilirler. Ayrıca zekice ve yaratıcı fikirleri olan bir yapıya sahip olabilirler ve bu fikirleri gerçekleştirmek için gerekli olan cesarete sahiptirler.

22 Mart Yükseleni Nedir?

22 Mart burcu yorumuna göre yükselen burç hesaplaması yapmak için doğum saati ve doğum yeri bilgisi de gereklidir. Bu bilgiler olmadan yükselen burç hakkında kesin bir yorum yapılamaz. Fakat tahmini olarak 22 Mart civarında doğanların yükselen burçlarının genellikle Koç, Boğa veya İkizler olabileceği söylenebilir. Bu burçlardan hangisinin yükselen burç olarak belirleneceği, doğum saati ve doğum yeri bilgisi ile belirlenebilir.

22 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

22 Mart’ta doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları şunlardır:

Uluğ Bey

Nurullah Berk

Sabiha Gökçen

Osman Fahir Seden

22 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

22 Mart’ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

Prusya Kralı I. Wilhelm

Avusturyalı heykeltıraş Anton Hanak

Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Burton Richter

Alman oyuncu Anja King

Galli futbolcu John Toshack

Japon futbolcu Hiroaki Nagashima

Fransız futbolcu Christopher Julien

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