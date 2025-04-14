22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili ne zaman başlıyor?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan bu anlamlı gün öncesinde, 22 Nisan'ın çalışma durumu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle kamu kurumları, okullar ve özel sektör çalışanları, 22 Nisan'ın yarım gün mü yoksa tam gün mesaiyle mi geçeceğini öğrenmek istiyor. İşte, 22 Nisan'ın tatil olup olmadığına dair detaylar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil durumu da gündeme geldi. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan'a bağlı olarak, 22 Nisan'ın tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü yoksa tam bir tatil mi? İşte, detaylar...
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olsa da 22 Nisan için herhangi bir tatil durumu söz konusu değildir. 22 Nisan Salı günü kamu ve sektör normal mesai saatlerinde hizmet verecek, okullar açık olacak.