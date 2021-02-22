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22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka ve vefat sayısı kaç?

Vatandaşlar son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısını araştırıyor. 22 Şubat koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre; ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. İşte en güncel koronavirüs haberleri...

22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka ve vefat sayısı kaç?

22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 111 milyon 812 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 474 bini, iyileşenlerin sayısı 87 milyon 115 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 714 bine, Hindistan'da 11 milyon 4 bine, Brezilya'da 10 milyon 139 bine ve Rusya'da 4 milyon 161 bine ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Tanzanya hükümetine "Kovid-19 verilerini yayımlama" çağrısında bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, farklı dinleri temsil eden 100 kişilik grup, salgın nedeniyle ibadethanelerde 15 kişi sınırlamasının tekrar gözden geçirilmesi için gösteri düzenledi.

Aşılama sayesinde vaka sayılarının düştüğü İsrail'de, salgın nedeniyle getirilen bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Ülkede 27 Aralık 2020'de başlayan ve bir aydan fazla süren karantina kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri, kütüphaneler, müzeler ve spor salonları gibi mekanlar bu sabah itibarıyla yeniden açıldı.

Kuveyt, ülke vatandaşları dışında giriş çıkışlara getirilen iki haftalık yasağın ikinci bir emre kadar devamına karar verdi.

Tunus'ta Kovid-19'un yerel bir mutasyonu bulunduğu bildirildi.

Fas Sağlık Bakanlığı da ülkede İngiltere varyantı 21 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer-BioNTech'ten sipariş ettiği aşıların ikinci kısmını teslim aldı.

Sırbistan'a da 150 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Malezya'ya ise aşıların ilk sevkiyatı teslim edildi. Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği 312 bin 390 doz aşıyı taşıyan uçak bu sabah yerel saatle 10.00'da Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.

Senegal'de salgın kapsamında 22 Ocak'ta sağlık alanında ilan edilen acil durum 20 Mart'a kadar uzatıldı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı Kovid-19 vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği uyarısında bulundu.

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