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22 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 22 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

22 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 2.638.422'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 28.060 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 22 Şubat Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

22 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

21 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760a yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 139 artarak 509 bin 897'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 102 bin 573 artışla 28 milyon 707 bin 292'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 139 artarak 509 bin 897'ye çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 899 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 346 milyon 951 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 28 milyon 78 bin 822, hayatını kaybedenlerin sayısı 497 bin 670 olarak tespit edildi.

İSRAİL'DE SON DURUM

Aşılama sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğü İsrail'de, salgın nedeniyle getirilen bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

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