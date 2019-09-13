Bugün ne oldu?

22 yıl önce 40 yaşındaki William Moldt Florida'daki bir gece kulübünden evine arabasıyla dönerken ortadan kayboldu. Kaybolmadan önce kız arkadaşıyla telefonda konuşan adam, gece kulübünden çıktığını ve yolda olduğunu söyledi. Telefon konuşmasından kısa bir süre sonra da kayboldu.

Green Isle mahallesinin eski sakini bölgenin uydu fotoğraflarına bakmak isteyinceye kadar 40 yaşında kaybolan Moldt bir daha görülmedi.

Uydu fotoğrafında gölün yakınındaki bir noktaya yakınlaşan mahalle sakini, suyun altında beyaz renkli bir arabanın batmış bir durumda olduğunu gördü.

Eski mahalle sakini hala orada yaşayan ve drone kamerası olan bir arkadaşını aradı ve bölgeye bakmasını istedi. Green Isle'daki arkadaşı arabanın hala gölün dibinde olduğunu gördü.

Polise haber verildikten sonra, gölde yapılan çalışma sonucunda beyaz araba gölün dibinden çıkarıldı. Araba çıkarıldığı zaman kalan iskelet parçaları fark edildi. Birkaç gün süren incelemelerin ardından bulunan DNA'nın William Moldt ile eşleştiği tespit edildi.

Yapılan soruşturma ile beraber arabanın su altındaki görüntüsünün 2007'den beri uydu fotoğraflarının olduğu Google Earth'te olduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından arabanın dışının aşırı derecede kireçlendiği ve arabanın çok uzun zamandır gölün dibinde olduğunu açıklandı.