22. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan 10 bin polis alımı için mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki Polis Akademisi tarafından ilan edilecek olan 22. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

22. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans ve ön lisans mezunlarının katılım sağladığı 22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavının seçme sınavı ve mülakat aşamaları tamamlandı. Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu’nun sonuçlar için 20 Temmuz’dan sonrasını işaret ettiği gibi iddialar ortaya atıldı. Fakat sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARININ İLANI NASIL OLACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamı olacak. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecek. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacak.

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