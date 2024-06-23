İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Haziran Pazar günü elektrik verilemeyecek. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...