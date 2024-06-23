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        Haberler Bilgi Gündem 23 Haziran 2024 elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        23 Haziran elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 23 Haziran Pazar günü İstanbul'da yaşanacak olan planlı elektik kesintisi listesini yayımladı. İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 23 Haziran 2024 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 00:49 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:51
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        İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Haziran Pazar günü elektrik verilemeyecek. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 23 Haziran Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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