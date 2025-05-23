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        Haberler Bilgi Gündem 23 Mayıs il il hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile yağış var mı?

        23 Mayıs güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, 23 Mayıs Cuma günü birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş gözlemlenirken, sağanak yağış kapıya dayandı. İşte 23 Mayıs il il hava durumu raporu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 00:38 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:38
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mayıs 2025 Cuma günü için sağanak uyarısında bulundu. Yurdun kuzeydoğu kesimleriyle birlikte Toroslar ve Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri yağış alacak. Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı beklenirken, diğer bölgelerde açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. "Yarın yağmur var mı?" sorusunun yanıtı ve İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu detayları haberimizde…

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        İSTANBUL 17°C, 28°C

        Az bulutlu ve açık.

        İZMİR 17°C, 32°C

        Az bulutlu ve açık.

        ANKARA 12°C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu.

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