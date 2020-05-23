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Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı dün 154.500'e yükselmişti. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.276 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Peki, 23 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Mayıs Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs Koronavirüs tablosuna göre en son bilgiler şu şekilde:

Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 154 bin 500 ve can kaybının 4 bin 276 olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı, 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI ÜÇ GÜNDÜR BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanlığı, dün; 33 bin 633 test yapıldığını, 961 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 1003 hastanın ise iyileştiğini açıklamıştı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan 12 gün sonra, 22 Mart'ta toplam vaka sayısı binin üzerine çıkmıştı.

22 Mart'tan bugüne ilk kez 20 Mayıs'ta, günlük vaka sayısı binin altına düşmüştü.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de can kaybı 98 bine dayandı!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1307 artarak 97 bin 696'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 870 artarak 1 milyon 647 bin 212'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1307 artarak 97 bin 696'ya çıktı.

ABD'yi 335 bin 882 vakayla Rusya, 334 bin 777 vakayla Brezilya ve 281 bin 904 vakayla İspanya izliyor.

BREZİLYA'DA 24 SAATTE 1001 CAN KAYBI

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48’e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı.