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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 23 Nisan'a özel kampanyalar - İş-Yaşam Haberleri

        23 Nisan'a özel kampanyalar

        Türkiye İş Bankası'nın e-ticaret sektöründe pazaryeri olarak faaliyet gösteren iştiraki Pazarama, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kampanyalar düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:36
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        23 Nisan'a özel kampanyalar
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        Firmadan yapılan açıklamaya göre 23 Nisan kapsamında Pazarama’nın ana sayfası ve platformun tüm ön yüz tasarımları, çocuk çizimlerinden ilham alan özel görsellerle güncellendi. Çocukların renkli dünyasından yansıyan eğlenceli ve neşeli tasarımlar, 23 Nisan ruhunu tüm platforma taşıyor ve kullanıcıları gün boyunca çocukların hayal gücüyle buluşturuyor.

        Bu özel günün coşkusunu sosyal medya platformlarına da taşıyan Pazarama, Instagram üzerinden çocuklar için keyifli bir resim yarışması düzenledi. Çocuklardan, 23 Nisan Bayramı’nı hissettiren bir resim çizip DM yoluyla paylaşmaları istendi. Yarışma sonunda ilk üçe giren çocuklar, Pazarama’dan farklı tutarlarda hediye çekleri kazanacak. Ayrıca yarışmada birinci olan minik sanatçının çizimi, 23 Nisan günü Pazarama ana sayfasında banner olarak sergilenecek.

        23 Nisan’a özel olarak çocuk bisikletinden kitaba, kırtasiye ve boyalardan çocuk spor ayakkabılarına kadar birçok kategoride avantajlı fırsatlar sunuluyor. Kampanyalar kapsamında Bkmkitap mağazasında sepette %10 indirim, oyuncak ve LEGO ürünlerinde 250 TL ve üzeri alışverişlerde sepette %7 indirim (maksimum 300 TL), kitap kategorisinde 150 TL ve üzeri alışverişlerde sepette %7 indirim (maksimum 100 TL) ve Mamma Türkiye mağazasında çocuk bisikleti ve scooterlarda sepette %43 indirim fırsatları kullanıcıları bekliyor. Ek olarak Pazarama’da anlaşmalı bankalar üzerinden avantajlı kampanyalar da sunuluyor. Maximum Kart ile Pazarama'dan 16-30 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan farklı alışverişlerle toplam 3.000 TL harcamaya, 300 TL PazaramaPuan kazanma fırsatı sunuluyor. VakıfBank Worldcard ile 16-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Pazarama’dan tek seferde yapılacak 1.500 TL ve üzeri alışverişe, harcamanın ertesi gününde 150 TL ekstre indirimi sağlanıyor.

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