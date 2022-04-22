23 Nisan'da kargolar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda kargolar dağıtım yapıyor mu ve kaça kadar?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Ülkemiz açısından önemli bir yeri olan 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla beraber merak edilen soruların başında kargolar çalışıyor mu, tatil mi, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda kargolar dağıtım yapacak mı soruları var. Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KARGOLAR 23 NİSAN’DA AÇIK MI?

23 Nisan günü resmi tatilinde bazı kurumlar çalışmaya ara verirken kargolardan açıklama bekleniyor.

Yurtiçi Kargo tarafından konu ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Instagram hesabı üzerinden sorulan bir soruya, ’23 Nisan Cumartesi günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir.’ denildi.

Diğer kargo firmalarından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kargo şubelerinin açık olması bekleniyor.