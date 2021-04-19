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23 Nisan'da yasak var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 Nisan'da yasak var mı? Sorusu merak ediliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl kutlanan 23 Nisan resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu kutlu güne sayılı günler kala vatandaşlar '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, 23 Nisan'da yasak var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

23 Nisan'da yasak var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutlanmaktadır. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle akıllara '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?' Sorusu geldi. Peki, 23 Nisan'da yasak olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

23 NİSAN'DA YASAK VAR MI?

Ramazan ayının hemen öncesinde Kabine toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini yayımlamış ve 2 hafta boyunca yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti. 23 Nisan'da ise yasak olacak mı merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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