23 Nisan ne günü, sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan 23 Nisan 1924'ten itibaren yurt genelinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlanmaktadır. Peki, "23 Nisan ne günü? 23 Nisan'da ne oldu, anlam ve önemi nedir?" İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlam ve önemi...