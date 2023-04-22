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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin kuruluş yıl dönümü anısına çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 103 yıldır coşkuyla kutlanıyor. Biz de bu anlamlı günde, çocukları çok seven ve geleceğin mimarları olarak gören Atatürk'ün, miniklerle olan fotoğraflarını araya getirdik

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AA
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla birlikte ölümsüzleştirilen fotoğrafları!

    Atatürk, 1935'te manevi kızı Ülkü ile. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 15 Şubat 1931'de Dörtyol'da. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, manevi kızı Ülkü ile.

     
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 12 Eylül 1936'da manevi kızı Ülkü ile Florya'da.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 1937'de doğu gezisinde.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, Adana'da bir okul ziyareti sırasında.

     
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 1935'te manevi kızı Ülkü ile Florya'da.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 1934'te manevi kızı Ülkü ile.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 1935'te manevi kızı Ülkü ile Florya'da.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 1936'da manevi kızı Ülkü ile Florya Köşkü'nde.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 4 Haziran 1935'te İstanbul dönüşü Çiftlik İstasyonu'nda
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 12 Eylül 1936'da manevi kızı Ülkü ile Florya'da.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, Eskişehir'e yaptığı bir gezide kumpanya bahçesinde.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Mersin millet bahçesinde 1923 yılında çekilen bir fotoğraf.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 1937'de manevi kızı Ülkü ile yurt gezisinde. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 5 Haziran 1928'de Tuzla'da.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 1937'de yurt gezisinde manevi kızı Ülkü ile. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 16 Mart 1923'te Adana Lisesi'nde.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 2 Nisan 1937'de manevi kızı Ülkü ile Ankara Gazi Orman Çiftliği'nde. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 18 Eylül 1928'de Havza'da kendisini karşılayan çocuklarla. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    23 Mayıs 1923'de Atatürk, eşi Latife Hanım (sağda), Kılıç Ali'nin eşi Hümeyra Hanım (solda), Kılıç Ali'nin kız kardeşi Vesiret Hanım (sağ 2), Latife Hanım'ın kardeşi İsmail Bey (sağ 3), Kılıç Ali'nin yeğeni Berin (çocuk) ile birlikte. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk'ün esnaf ziyareti sırasında manevi kızı Ülkü Adatepe ile çekilen bir fotoğrafı. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk'ün 6 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul'da çekilen bir fotoğrafı. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk'ün Türkkuşu uçuş alanına yaptığı ziyaret sırasında çekilen bir fotoğraf. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk'ün Azerbaycanlı konuklarıyla at koşularını izlerken çekilen fotoğrafı. 
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, Azerbaycanlı misafirleriyle istirahat sırasında.

     
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk'ün Ekim 1908'de Trablusgarp'ta çekilen bir fotoğrafı.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk'ün 19 Kasım 1937'de Mersin'de çekilen bir fotoğrafı.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, manevi kızı Ülkü ile.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    15 Haziran 1930'da Atatürk, okula başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nda sohbet etti. 

     
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, manevi kızı Ülkü ile.

     
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklar

    Atatürk, 23 Nisan 1922'de Ankara'da. 

     

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