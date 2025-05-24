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        Haberler Gündem 3. Sayfa 23 yaşındaki Dilruba Elif Çetin'e kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı 23 yaşındaki Dilruba Elif Çetin'i bıçaklayarak öldüren 26 yaşındaki Burak İnci tutuklandı. Dilruba'nın bıçaklandıktan sonra balkondan düştüğü ortaya çıktı. Genç kadının, erkek arkadaşı hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:28
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        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
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        Balıkesir'de yürek yakan olay, dün saat 22.00 sıralarında Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkiindeki sitenin 1'inci katında meydana geldi.

        İKİ ARKADAŞ BALKONDA OTURUYORDU

        DHA'daki habere göre ilçede ayakkabı satan Burak İnci, 1 ay önce kiraladığı evinin balkonunda kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin ile alkol almaya başladı.

        SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        Daha sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Burak İnci, kız arkadaşını sırtından ve göğsünden bıçakla yaraladı. Dilruba Elif Çetin balkondan yere düşerken, Burak İnci kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının, erkek arkadaşı hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

        ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

        Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dilruba Elif Çetin'in cenazesi yarın Antalya'da toprağa verilecek. Yeğeninin ölüm haberini alınca Erdek'e gelen teyze Nuriye Akyol, Dilruba Elif'in ölen annesinin yanına defnedileceğini söyledi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Öte yandan polis, kaçan Burak İnci ile onu saklayan eniştesini yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak İnci ile eniştesi, dün akşam Nöbetçi Sulh Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadesinin ardından Burak İnci tutuklandı, eniştesi serbest bırakıldı.

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