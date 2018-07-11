"21 yıl aradan sonra ilk defa kadın ayakkabısı giyebildim"

Diyarbakır'da, 3 yaşındayken yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yaşamı altüst olan ve 230 kiloya ulaşan Gamze Kanik, İstanbul'da gördüğü tedavinin ardından 19 ayda 77 kiloya düşmenin sevincini yaşıyor.
AA'nın haberine göre; kentte 3 yaşında yakalandığı lenfödem (fil hastalığı) nedeniyle yaşamı adeta çekilmez hale gelen 25 yaşındaki Kanik, hastalığının başlangıç döneminde uygulanan tedavi sonrası ortaokul eğitimini tamamlayabildi.
Zamanla ilerleyen rahatsızlığı sebebiyle okuluna devam edemeyen, uygulanan tedaviler ve cerrahi müdahalelerden sonuç alamayan Kanik, kimsenin kendisini bu durumda görmemesi için eve kapandı.Yakın çevresi ve arkadaşlarından uzaklaşan, sadece ailesinin desteğiyle yaşama tutunan ve ağırlığı 230 kiloya yükselen Kanik, sağlığına kavuşacağı günü görmenin hayalini kurdu. Fizyoterapist Cemile Uydur'un, yayınlanan haberleri gördükten sonra İstanbul'a davet ettiği ve hiçbir ücret talep etmeden 3 aylık tedavi uyguladığı Kanik, ilk etapta 165 kiloya düştü.
16 AYDA 88 KİLO VERDİ
Döndüğü memleketi Diyarbakır'da diyetisyen Mehtap Yakut Bağırmaz tarafından ücretsiz diyet programı uygulanan Kanik, azmi ile de 16 ayda 88 kilo verdi. Kanik, kilo probleminden kurtulmanın, sağlığına kavuşmanın, arkadaşlarıyla dışarıya çıkıp gezebilmenin, yaşadığı şehri tanımanın ve 21 yıl sonra kadın ayakkabısını giyebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Adeta yaşama yeniden dönen Kanik, yarım kalan eğitimini tamamlamak ve konservatuvarda okumak istiyor. Kanik, 3 yaşında yakalandığı hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini, eğitim hayatından ve sosyal yaşamdan koptuğunu dile getirdi.
Zamanla çok yemek yemekten ve oturmaktan kilosunun arttığını aktaran Kanik, Fizyoterapist Cemile Uydur'un daveti üzerine İstanbul'da 3 ay ücretsiz tedavi gördüğünü, bu sayede 165 kiloya düştüğünü belirtti. Tavsiye üzerine Diyarbakır'da diyetisyen Bağırmaz'ın desteğiyle 165 kilodan 77 kiloya indiğini anlatan Kanik, "İnsan kilo verdikçe daha da veresi geliyor, şu an 65 kiloyu görmek istiyorum" dedi.
"OKULUMA DEVAM EDECEĞİM"
Kanik, hastalığı sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "İnsanlar dalga geçiyordu, düğünlere gitmek istemiyordum. Bayramlarda kendime uygun ayakkabı olmadığı için alışveriş merkezlerine gitmek istemiyordum, ağlayarak eve geldiğim günlerim oluyordu. Bu süreçte en önemlisi benim için ayakkabıydı. Ayakkabı giyen arkadaşlarım vardı. Onlar istediği tarzda giyerken ben büyük terliklerle dışarı çıkmak zorunda kaldım. Hep içimde okuma isteği vardı. Şimdi açık öğretime kaydımı yaptırdım, okuluma devam edeceğim.
21 yıl aradan sonra ilk defa kadın ayakkabısı giyebildim. İstediğim gibi geziyorum, arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Diyarbakır'ın güzelliğini gördüm. Hayat benim için yeni başladı. O kötü günlerimin hepsi geride kaldı. İnşallah önüm aydınlık olur."Kendi gibi bu hastalıkla mücadele edenlere çağrıda bulunan Kanik, "Ben onlara bir umut ışığı olmak istiyorum. Tedavi olsunlar, kiloları varsa zayıflasınlar.
Lenfödemin en büyük düşmanı obez olmak. Konservatuvarı okumayı çok istiyorum. Müzik konusunda kendimi geliştirmek istiyorum" diye konuştu. Kanik, yılda iki defa lenfödem çorabı giymek zorunda kaldığını, bu konuda destek beklediğini aktardı. Kanik, rahatsızlığı döneminde kendisini haber yapan, sesini duyurarak tedavi sürecine katkıda bulunan Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.
"HERKESE ÖRNEK OLDU, ONUNLA GURUR DUYUYORUM"
Diyetisyen Bağırmaz da genç kızın kendisine ilk geldiğinde hastalığının ciddi boyutta olduğunu belirtti.Bağırmaz, şunları anlattı: "Bu tür hastalarda verdiğiniz program uygulanır ama durup dururken ani ödem artışları olabilir. Bazen bir diyetisyen olarak bunun cevabını da veremeyebilirsiniz. Bu beni tedirgin etti. Yüzde 50 şans verdim ama ben çok şanslıydım, Gamze de çok söz dinleyen bir danışanımdı. Bu tür hastalarda günlük sıvı alımları bile çok önemli. Bir bardak bile fazla sıvı alsalar ödem oluşabiliyor."
Bağırmaz, "O beni motive etti, ben de onu motive ettim, bu şekilde başladık. Gamze'nin iki haftada gösterdiği azim, tedavi konusundaki inancını yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarttı" diye konuştu.
Kanik'e uyguladığı diyette maddi durumunu bildiği için ek bir masraf çıkartmadıklarına değinen Bağırmaz, "Ekstra yazdığınız her şey maddi külfet, bunun düşünmeniz gerekiyor. Ben Gamze'nin mutfağında hiçbir şey değiştirmedim. Sadece daha sağlıklı nasıl besleneceğini öğrettim. Yemekleri pişirirken ne yapması gerektiğini anlattım. Mutfağında var olan yiyeceklerden yol alarak başladık. Hiçbir şekilde ek külfete girmedi" ifadelerini kullandı.
Bağırmaz, Kanik'in ilk bir yılda 80 kilo verdiğini ondan sonra vücudu dinlendirerek kilo verme sürecinin devam ettiğini aktararak, "Kesinlikle Gamze ilaç kullanmadan, cerrahi işlem görmeden, tamamen evinde pişen sağlıklı yiyeceklerle ve motivasyonla bu kiloya düştü. Herkese örnek oldu, onunla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
Genç kızın ulaştığı kiloyu koruması için az iki yıl kontrol edilmesi gerektiğini belirten Bağırmaz, bu koruma sürecinde Kanik'i 65 kiloya düşürmeye çalışacaklarını kaydetti.Gamze'nin maddi durumunu bildiği için ücret talep etmediğini aktaran Bağırmaz, "Bu benim kendi işime olan sevgimi ve saygımı arttırdı çünkü o da beni motive etti. Bu, her şeye bedel" şeklinde konuştu.
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