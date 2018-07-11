"21 yıl aradan sonra ilk defa kadın ayakkabısı giyebildim"

9 | 14

"HERKESE ÖRNEK OLDU, ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Diyetisyen Bağırmaz da genç kızın kendisine ilk geldiğinde hastalığının ciddi boyutta olduğunu belirtti.Bağırmaz, şunları anlattı: "Bu tür hastalarda verdiğiniz program uygulanır ama durup dururken ani ödem artışları olabilir. Bazen bir diyetisyen olarak bunun cevabını da veremeyebilirsiniz. Bu beni tedirgin etti. Yüzde 50 şans verdim ama ben çok şanslıydım, Gamze de çok söz dinleyen bir danışanımdı. Bu tür hastalarda günlük sıvı alımları bile çok önemli. Bir bardak bile fazla sıvı alsalar ödem oluşabiliyor."