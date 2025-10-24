Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 24 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        24 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

        İzleyiciler ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanalların 24 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bugünkü yayın akışına göre Now TV'de yeni bir dizi yayın hayatına başlayacak. Ayrıca Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak 110. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte 24 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 14:13 Güncelleme: 24.10.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanalların 24 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 110. bölümü ile nefes kesecek. Now TV’de ise Ben Onun Annesiyim adlı dizi ekran yolculuğuna başlayacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 24 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Şirinler: Kayıp Köy

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Güller ve Günahlar

        02:30 Poyraz Karayel

        04:45 Baht Oyunu

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Veliaht

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aşk ve Gözyaşı

        23:50 Aynadaki Yabancı

        02:30 Kardeşlerim

        05:10 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Şaban Oğlu Şaban

        22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Hanım Köylü

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:10 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        02:35 Cennetin Çocukları

        04:55 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarla

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Ben Onun Annesiyim

        22:15 Ben Onun Annesiyim

        00:45 Ben Leman

        03:15 İnadına Aşk

        04:30 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        24 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim