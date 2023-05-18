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Haberler Yaşam Astroloji 24 Ekim Hangi Burç? 24 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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24 Ekim hangi burç? 24 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Retrolar, doğum haritaları ve gezegen açıları. Hepsini temellendiren astroloji tarihsel süreçte önemini korumaktadır. Yazılı tarihte ortaya çıkışı M.Ö.2500’li yıllara uzanan astrolojiyi şekillendiren esas burçlarıdır. 24 Ekim hangi burç? 24 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? İşte, detaylar.

24 Ekim Hangi Burç? 24 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Her aya karşılık gelecek şekilde 12 adet burç vardır. Bu burç kuşağının başlangıcı koç burcu, bitişi ise balık burcudur. Burçların kendilerine özel yönetici gezegenleri bulunur. Yönetici gezegenler kişilik analizlerinde belirleyici roldedirler. 24 Ekim hangi burç? 24 Ekim burcu kadının ve erkeğinin özellikleri nelerdir? 24 Ekim yükseleni nedir? 24 Ekim burcu yorumu nasıldır? 24 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar.

24 Ekim Hangi Burç?

24 Ekim tarihinde doğanlar akrep burcu kategorisinde yer almaktadır. 23 Ekim ile 22 Kasım arasını kapsamaktadır. Akrep burcu su grubundandır.

24 Ekim Burcu Ne?

24 Ekim akrep burçlarının tarihidir. Akrep burçları kinci yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Yönetici gezegenleri ise Mars ve Plüton’dur.

24 Ekim Burcu Özellikleri

Mücadeleci ve hırslı yapılarıyla tanınan akrep burçları toplum nezihinde kinci yapılarıyla nam salmaktadır. Ona yapılan yanlışları, söylenen kötü sözleri unutmazlar ve zamanı geldiğinde intikam almasını iyi bilirler. Hırslı kişilikleriyle istedikleri mevki için canla başla çabalarlar. Farklı bir gizemleri vardır. Bu gizemleri özellikle karşı cins bakımından etkileyicidir. Sezgilerine güvenirler. Çoğu zaman sezgileriyle hareket ederler ve bunda yanılmazlar. Akrep burcuyla bir ilişki içerisinde bulunmak kolay değildir. Sizi değişim ve gelişime sürükleyebilirler.

Akrep burçları dostlarını asla yarı yolda bırakmaz. Bu sebeple onunla ortaklaşa iş yapmaktan çekinmemeniz gereklidir. Akrep burcu inatçı bir yapıda olduğundan dolayı bir işe girişmeden önce kaybetmeyi de göze almış demektedir. Onun için elde ettiği tecrübeler kaybetmekten daha önemlidir. Sabır konusunda kimse akrep burcunun eline su dökemez. Oldukça sabırlıdır ve bu sabrı her konuda gösterir. Kimi zaman agresif hareketler sergileyebilir. Bu sebeple akrep burcuna yaklaşmak konusunda çekinceleriniz olabilir. Kıskanç yapısını dışarıya belli etmese de kendi içinde bu duyguyla baş etmeye çalışır. Akrep burçları oldukça kıskançtır.

24 Ekim Burcu Erkeği

Akrep erkekleri kinci yapılarıyla bilinir. Bu kinci yapılarına kıskaçlıkta eklenirse karşımızda baş edemeyeceğimiz bir kişilik çıkar. Bu sebeple onun hassas noktalarına karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Akrep erkeği için en iyi partner eşleşmesi yengeç ile olmaktadır. İki burç arasında doğal bir uyumluluk vardır. Güven ve sadakat akrep burcu erkeği için çok önemlidir. Güvenmediği kişilere karşılık duygularını kolay belli etmezler. Yalana asla tahammül edemezler. Kontrol edilmekten ve yönetilmekten hoşlanmazlar. Kendi rotalarını kendileri belirlemek isterler. Sahiplenici yapıları gereğiyle koruyucu tavırlar sergileyebilirler. Bu davranışın temeli savaş tanrısı Mars tarafından yönetilmesinden gelmektedir.

24 Ekim Burcu Kadını

Akrep kadınları mesafeli ve sakin yapıya sahiptir. Bu mesafeli yapıları gerçeği kimi zaman ona karşı tam anlamıyla açılmanızın önüne geçebilir. Cesur yapıları sayesinde her işin üstesinden gelirler. Herkese karşı sempati duymazlar. Arkadaş konularında seçicidirler. Arkadaş seçimlerinde ise sezgilerini referans alırlar. Sezgileri oldukça güçlüdür. Aile ve arkadaşlar akrep burcu için her şeyden önemlidir. Onlara herhangi bir zarar gelmemesi için koruyucu davranışlar sergileyeceklerdir. Samimi ve dürüsttürler. Yalan söylemek akrep burcunun güvenini zedelemek için yeterlidir. Akrep burcu kadınına karşı her zaman dürüst ve samimi olmanız gerekir. Bir ilişkide samimiyet yoksa akrep kadını bu ilişkiyi sonlandıracaktır.

24 Ekim Burcu Yorumu

  • Samimiyet ve güvene önem verirler.

  • Yalana asla tahammül edemezler.

  • Kıskanç ve kinci kişilik yapıları vardır.

  • Hırslı ve azimlidirler.

  • Arkadaş ve eş konusunda seçicidirler.

  • Sezgileriyle hareket ederler.

  • İnatçı oldukları kadar cesurdurlar.

24 Ekim Yükseleni Nedir?

Yükselen burçları Güneş burçlarının aksine dakikalar içerisinde farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple doğum tarihinizi detaylı olarak bilmeniz yükselen burcunuzu öğrenmenize yardım edecektir.

24 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Ayşe Özyılmazel

  • Şarkıcı Serhat

  • Müzisyen Hasan Cihat Örter

  • Oyuncu Özgürcan Çevik

  • Oyuncu Ragıp Savaş

  • Oyuncu Suna Pekuysal

  • Dil bilimci İlhan Ayverdi

  • Akademisyen Fuat Sezgin

  • Matematikçi Cahit Arf

  • Siyasetçi Levent Gök

  • Basketbolcu Emel Sığırcı

  • Futbolcu İlkay Gündoğan

  • Futbolcu Kemal Aslan

24 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • YouTuber PewDiePie

  • Oyuncu Eliza Taylor

  • Oyuncu Kevin Kline

  • Oyuncu Andrea Bonelli

  • Şarkıcı Chrystal Soo Jung

  • Şarkıcı ve manken Tila Tequila

  • Şarkıcı Bob Azzam

  • Şarkıcı Gilbert Bécaud

  • Şarkıcı Jean Claude Pascal

  • Rap sanatçısı Aubrey Drake Graham (Drake)

  • Besteci Kurt Kuenne

  • Yönetmen Grant Gee

  • Alman teknik direktör Christoph Daum

  • Sosyolog Johan Galtung

  • Fizikçi Wilhelm Weber

  • Futbolcu Adil Abbas

  • Voleybolcu Fernanda Venturini

  • Basketbolcu Carlos Almeida

  • Futbolcu Matthew Amoah

  • Futbolcu Antonio Ferreira

  • Futbolcu Wayne Rooney

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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