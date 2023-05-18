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Haberler Yaşam Astroloji 23 Ekim Hangi Burç? 23 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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23 Ekim hangi burç? 23 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojik detaylar kimilerini sandığımızdan daha fazla etkilemektedir. Aslında astrolojinin çıkış noktası geleceğin gizemidir. Gelecek hakkındaki gizem tüm insanlığı sarmaktadır. Be sebeple bireyler gelecek hakkında bilgi almak için burçlara başvurmaktadır. 23 Ekim hangi burç? 23 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? İşte, detaylar.

23 Ekim Hangi Burç? 23 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Astroloji tarihi M.Ö.2500’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Bu köklü tarihiyle güncelliğini yitirmeyen burçlara ulaşım günümüzde oldukça kolaydır. Astrologlar programlarda ya da dergi sayfalarında burç yorumlamaları yapmaktadır. Peki, 23 Ekim hangi burç? 23 Ekim burcu kadın ve erkeğin özellikleri? 23 Ekim burcun yorumu ve yükseleni nedir? 23 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, detaylar.

23 Ekim Hangi Burç?

23 Ekim tarihinde doğanlar Akrep burcuna mensup olmaktadır. Akrep burcu 23 Ekim ile 22 Kasım arasını kapsamaktadır.

23 Ekim Burcu Ne?

23 Ekim tarihi akrep burçlarının tarihidir. Akrep burcunun elementi su olup Mars ve Plüton gezegenleri tarafından yönetilir. Mars gezegeni savaş gezegeni, Plüton ise gücün gezegenidir.

23 Ekim Burcu Özellikleri

Akrep burcu sahip olduğu kötü ünüyle kimilerine göre antipatik bir burçtur. Ancak her burcun olumlu ve olumsuz özellikleri olduğunu unutmamak gerekiyor. Akrep burcu gücün temsili Plüton tarafından yönetilir. Dolayısıyla bu burç kategorisinde yer alan kişiler mücadeleci ve hırslı bir yapıya sahiptir. Akrep burçları çok konuşmaktan ve kendinden çok bahsetmekten hoşlanmaz. Az ama öz konuşurlar. Kimi zaman sessizlikleriyle tanınırlar. Duygularını saklamayı çok iyi bilirler. Dolayısıyla onun o anda ne yaşadığını ve ne düşündüğünü kestiremezsiniz. Bunu size yansıtmayacaklardır. Her ne kadar duygularını saklama konusunda yetenekli olsalar da aslında oldukça duygusaldırlar. Bir insanı sevdiğimi ona sadakatini her yönüyle gösterir. Ancak akrep burcuyla düşman olmak istemezsiniz. Kin ve intikam duyguları güçlüdür. Halk arasında da kindarlığıyla nam salmıştır. Ona yapılan yanlışları asla unutmaz ve intikam arayışına yönelebilir. Sezgileri çok kuvvetlidir. Çoğu zaman da sezgilerinden yardım alır ve genellikle bu konuda haksız çıkmaz. Güven duygusu akrepler için oldukça önemlidir. Güvenmediği kişilere duygularını açıklamak istemez. Bu yönüyle şüpheci bir tavır içerisine girebilir.

23 Ekim Burcu Erkeği

Akrep burcu erkeği genel olarak duygularını belli etmez; içinde yaşar. Sevgiye ve cinselliğe düşkündürler. Ancak hayatının aşkını bulduğunda tüm bu karışıklığın içinden ustaca sıyrılırlar ve kendilerini sevdiği kişiye adeta adarlar. Karakter onlar için çok önemlidir. Sağlam bir karakter akrep erkeğinin güvenini kazanmak için yeterlidir. Dürüstlüğe önem verirler. Şayet akrep erkeğine karşı dürüst davranmazsanız sizden soğuyacaktır. Sahiplenici yapılarından dolayı özellikle duygusal ilişkilerde çok kıskançtırlar. Maddiyat akrep erkekleri için önemlidir. Genellikle eleştirisel yapıları vardır. Bu sebeple açık sözlüdürler diyebiliriz. Düşüncelerini çekinmeden karşısındakine iletir.

23 Ekim Burcu Kadını

Akrep burcu kadını oldukça cesurdur. Sevdiği için her zorluğu göğüslemeye hazırdır, bundan çekinmez. Herkese kolay kolay ısınamaz, bu yönlüyle oldukça seçicidir diyebiliriz. Kıskanç yapıda olmalarından dolayı bazen partnerini bunaltabilmektedir. Genel özellikleri akıllı ve azimli olmasıdır diyebiliriz. Arkadaşları akrep kadını için oldukça önemlidir. Bu konuda da sezgilerinde yararlanırlar. Arkadaş seçimlerinde seçicidirler. Hırslı yapıları gereği mücadele etmekten hoşlanırlar. Bu mücadeleye hem iş hem de duygusal ilişkilerde verirler. İyi bir terfi elde etmek için hırsla çalışırlar. Samimiyet ve dürüstlük akrep kadını için olmazsa olmazdır. Samimiyetin hissedilmediği ilişkiler onlara göre değildir.

23 Ekim Burcu Yorumu

  • Sezgileri oldukça kuvvetlidir.

  • Hırslı ve azimli yapıları vardır.

  • Güç, onlar için çok önemlidir.

  • Duygularını belli etmeyi sevmezler.

  • Samimiyet ve dürüstlük ilişkilerinin temelini oluşturur.

  • Seçicidirler.

  • Kıskanç ve kindardırlar.

  • Aile ve dostluğa oldukça önem verirler.

23 Ekim Yükseleni Nedir?

23 Ekim tarihinde doğan akrep burçları yükselenini internet üzerinden öğrenebilir. Bunun için ayrıntılı olarak doğum saatini bilmesi gerekmektedir. Yükselen burçları Güneş burçlarının aksine dakikalar içerisinde farklılık gösterebilmektedir.

23 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şair Orhan Seyfi Orhon

  • Yazar Adalet Ağaoğlu

  • Sosyolog ve tarihçi Taner Akçam

  • Akademisyen Bedri Karafakıoğlu

  • Rap sanatçısı Çağdaş Terzi (Contra)

23 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Emilia Clarke

  • Oyuncu Briana Evigan

  • Oyuncu Jessica Stroup

  • Oyuncu Masiela Lusha

  • Oyuncu Ryan Reynolds

  • Şarkıcı Seo In-guk

  • Şarkıcı Miguel

  • Şarkıcı Dianne Reeves

  • Yönetmen Samuel Marshall Raimi

  • Müzisyen Robert Trujillo

  • Basketbolcu Kristjan Kangur

  • Brezilyalı futbolcu Pelé

  • İspanyol futbolcu Álvaro Morata

  • İsveçli futbolcu Emil Forsberg

  • İngiliz eski futbolcu Jimmy Bullard

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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