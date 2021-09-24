Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı 28 bine dayandı. İşte merak edilenler...

24 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

24 Eylül Cuma günü Türkiye koronavirüs verilerinin yer aldığı güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu paylaşır paylaşmaz haberimizde yer alacak...

23 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HABERLERİNDE SON DURUM

23 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,69, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 69,28 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Bingöl, Şırnak, Ağrı, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." değerlendirmesinde bulundu.