Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

24 Eylül korona vaka sayısı ve vefat sayısı ne? Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklanıyor...

Türkiye'nin günlük salgın karnesinin yer aldığı güncel koronavirüs tablosu vatandaşın gündeminden düşmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her akşam internet üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de pozitif vaka sayıları 28 bine dayandı. 24 Eylül korona vaka sayısı ve vefat sayısı ne? sorusu araştırıyor. İşte güncel koronavirüs tablosu

24 Eylül korona vaka sayısı ve vefat sayısı ne? Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklanıyor...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı 28 bine dayandı. İşte merak edilenler...

24 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

24 Eylül Cuma günü Türkiye koronavirüs verilerinin yer aldığı güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu paylaşır paylaşmaz haberimizde yer alacak...

23 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HABERLERİNDE SON DURUM

23 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,69, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 69,28 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Bingöl, Şırnak, Ağrı, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." değerlendirmesinde bulundu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı
SAĞLIK Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini ...
Hamileler için Covid-19 rehberinde 'aşı' güncellemesi yapılacak
SAĞLIK Hamileler için Covid-19 rehberinde 'aşı' güncellemesi ...
Rahim nakliyle dünyaya gelen bebek, adaşı Ömer Özkan'ın kucağında
SAĞLIK Rahim nakliyle dünyaya gelen bebek, adaşı Ömer ...
Üniversite öğrencileri için aşıda kritik hafta
SAĞLIK Üniversite öğrencileri için aşıda kritik hafta
Son dakika... FDA'dan tedirgin eden açıklama: "Delta son büyük dalga olabilir"
SAĞLIK "Delta son büyük dalga olabilir"
İki çocuğu Covid-19 tedavisi gören anne: Aşılı olmasaydım bana da bulaşırdı
SAĞLIK İki çocuğu Covid-19 tedavisi gören anne: Aşılı ...
Bbeğe korona aşısı mı vuruldu? SON DAKİKA: iddilar üzerine savcılık harekete geçti
SAĞLIK Bebeğe Covid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin ...
Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili Covid-19 aşı verilerini inceleyecek
SAĞLIK Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili ...
Yerli aşı ne zaman çıkacak? Turcovac üretim tarihi belli oldu mu?
SAĞLIK Yerli aşı ne zaman çıkacak?
Fazla kilo dizdeki kıkırdağın ölümüne neden oluyor - Haberler
SAĞLIK Dizlerin düşmanını açıkladı! Jantın üzerinde gidiyorsunuz. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.