        Haberler Bilgi Magazin 24 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI || Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı

        24 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        24 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece ulusal televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak içerikler belli oldu. Gün içinde izleyici karşısına çıkacak programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmaların ekrana geleceği saat dilimleri de netleşti. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İtşe 24 Kasım Pazartesi TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı!

        Giriş: 24.11.2025 - 13:58 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:58
        TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her gün birbirinden farklı gündüz kuşağı programı, yemek programı, yarışma programı, dizi ve film ekranlara geliyor. Bu içeriklerin ekrana geleceği saat dilimleri ulusal kanalların yayın akışları ile belli oluyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 24 Kasım TV yayın akışı listesini araştırıyor. İşte 24 Kasım Pazartesi TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:30 Adını Sen Koy

        07:25 Taşacak Bu Deniz

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:45 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Teşkilat

        03:00 Seksenler

        03:30 Kasaba Doktoru

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show/Tekrar

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Bahar

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Bitirim İkili 3

        21:45 Bitirim İkili 3

        23:30 Çarpıntı

        02:00 Yüksek Sosyete

        04:00 Hanım Köylü

        05:30 Söz

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfaktaki Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Son Düello

        22.50 Kuruluş Orhan

        01:50 Gözleri Karadeniz

        04:30 Kardeşlerim

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sakıncalı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Sakıncalı

        22:45 Kıskanmak

        01:30 Sahtekarlar

        04:00 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
