24 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
24 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece ulusal televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak içerikler belli oldu. Gün içinde izleyici karşısına çıkacak programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmaların ekrana geleceği saat dilimleri de netleşti. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İtşe 24 Kasım Pazartesi TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı!
TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her gün birbirinden farklı gündüz kuşağı programı, yemek programı, yarışma programı, dizi ve film ekranlara geliyor. Bu içeriklerin ekrana geleceği saat dilimleri ulusal kanalların yayın akışları ile belli oluyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 24 Kasım TV yayın akışı listesini araştırıyor. İşte 24 Kasım Pazartesi TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 Adını Sen Koy
07:25 Taşacak Bu Deniz
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Teşkilat
03:00 Seksenler
03:30 Kasaba Doktoru
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show/Tekrar
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Bitirim İkili 3
21:45 Bitirim İkili 3
23:30 Çarpıntı
02:00 Yüksek Sosyete
04:00 Hanım Köylü
05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfaktaki Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Son Düello
22.50 Kuruluş Orhan
01:50 Gözleri Karadeniz
04:30 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sakıncalı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Sakıncalı
22:45 Kıskanmak
01:30 Sahtekarlar
04:00 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
24 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ