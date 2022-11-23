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24 Kasım'da öğretmenlere ücretsiz tiyatro

Devlet Tiyatroları (DT), 24 Kasım'da öğretmenler için 14 yerleşik bölgesindeki 14 sahnede ücretsiz temsil düzenleyecek

24 Kasım'da öğretmenlere ücretsiz tiyatro
AA

Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenler Günü dolayısıyla 24 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas, Van, Edirne ve Kayseri'de 5 bin 501 öğretmene perde açılacak.

Mesleki motivasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında öğretmenler, DT'nin 14 yerleşik bölgesindeki 14 sahnesinde ücretsiz temsilleri izleyebilecek.

Biletler, DT gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kimlikleriyle temin edilebilecek.

ÖĞRETMENLERİN ÜCRETSİZ İZLEYEBİLECEĞİ OYUNLAR

Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu Tersine Dünya'yı Cüneyt Gökçer Sahnesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu Don Kişot'un Yeni Maceraları'nı Mecidiyeköy Büyük Sahne, İzmir Devlet Tiyatrosu Oyunun Oyunu'nu Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi, Bursa Devlet Tiyatrosu Akşam Yemeği'ni Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu Ölüm Tuzağı'nı Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

Adana Devlet Tiyatrosu Arzu Tramvayı'nı Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi DT Sahnesi, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Gün Eksilmesin Penceremden'i Orhan Asena Sahnesi, Antalya Devlet Tiyatrosu Shakespeare'in Bütün Oyunları'nı Haşim İşcan Kültür Merkezi Sahnesi, Erzurum Devlet Tiyatrosu Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını'nı Erzurum DT Sahnesi'nde sergileyecek.

Konya Devlet Tiyatrosu Kuru Gürültü'yü Konya DT Sahnesi, Sivas Devlet Tiyatrosu Eski Fotoğraflar'ı AKM Sahnesi, Van Devlet Tiyatrosu Geçmişten Gelen Kadın'ı Kültür Merkezi Sahnesi, Edirne Devlet Tiyatrosu Binbir Gece Masalları'nı DT Sahnesi, Kayseri Devlet Tiyatrosu da Çemberin 6 Noktası'nı DT Sahnesi'nde seyirciyle buluşturacak.

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