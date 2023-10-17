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        Haberler Gündem 3. Sayfa 24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis! Köpek dövüşü - son dakika haberler

        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!

        İstanbul'da, ormanlık alanda köpek dövüşü yaptırarak bahis oynayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Köpek dövüşü oynatan kişinin 9 suç kaydı olan Bilal Ş., olduğu ortaya çıktı. Sabah erken saatte düzenlenen operasyonda köpek dövüşüne bahis oynayan 23 kişi hakkında da işlem yapıldı. Köpekler korumaya alındı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 17.10.2023 - 09:15 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:46
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        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
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        İstanbul'da, Ahlak Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler Sarıyer’de ormanlık alanda köpek dövüşü yaptırıp bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, elde edilen bilgiyi araştıran polis, köpek dövüşünün yapılacağı noktayı belirledi.

        SABAH 05.00’DE 24 KİŞİ

        Sarıyer’de tespit edilen ormanlık alana sabah 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda köpek dövüşü yaptıran Bilal Ş. (24) ile bahis oynayan 23 kişi yakalandı. 9 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelinin dövüş için kullandığı köpeğe el konuldu.

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        97 BİN 320 TL CEZA YAZILDI

        Gözaltına alınan şüphelilere, Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince toplam 97 bin 320 TL para cezası yazıldı. Kumar oyununda ele geçirilen 24 bin 350 TL para ve 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda kopek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa ve 1 adet köpek eğitim ziline el konularak polis merkezine teslim edildi.

        Dövüşte kullanılan köpek ise Sarıyer Belediyesine teslim edildi.

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        #köpek dövüşü
        #Son dakika haberler
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