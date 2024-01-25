24 Ocak reyting sonuçları! Çarşamba günü hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 24 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 24 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Giriş: 25.01.2024 - 08:26 Güncelleme: 25.01.2024 - 08:26
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Reyting sonuçları 24 Ocak Çarşamba akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 24 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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24 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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24 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer