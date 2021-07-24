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24 Temmuz 2021 Nöbetçi eczaneler listesi! Bayram tatilinde hangi eczaneler açık olacak?

Kurban Bayramı boyunca nöbetçi eczane sistemiyle çalışan eczanelerin bugün açık olup olmadığı merak konusu oldu. İlacı biten, hastaneye giden ya da son dakika bir ilaç alması gereken vatandaşlar "Bayram tatilinde eczaneler açık mı?" sorusunu araştırıyor. Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde açık olan eczaneler neler? İşte 24 Temmuz nöbetçi eczaneler listesi

24 Temmuz 2021 Nöbetçi eczaneler listesi! Bayram tatilinde hangi eczaneler açık olacak?

Bayramda eczaneler açık mı? sorusu nöbetçi eczaneler listesi eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi hafta içi ve Cumartesi günleri eczaneler kapalı olmuyor ancak pazar günleri ve resmi tatillerde ülke genelinde eczaneler kapalı. Bayramda açık olacak eczaneler belli oldu mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler resmi tatillerde nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

ÜLKE GENELİNDE 24 TEMMUZ'DA AÇIK OLAN ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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