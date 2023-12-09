24 yaşındaki İrem'i evinde öldürdü!
Mersin'de, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurulan 24 yaşındaki İrem Sağlam, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin gözünün önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, taksiyle kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor
Mersin'de edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde meydana geldi.
EVİNE GİDİP TARTIŞMAYA BAŞLADI
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sabah erken saatlerde İrem Sağlam'ın (24) evine gelen Mehmet T. A. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.
İREM'İ BAŞINDAN VURDU
Tartışma sırasında Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti. Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı.
KATİL ZANLISI KAÇTI
İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.