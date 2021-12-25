Birikim yapan vatandaşlar ve yatırımcılar 20 Aralık Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hızla düşmeye başlayan altın fiyatlarını araştırıyor. Aralık ayı içnde 1000 lirayı aşan gram altında yaşanan düşüş, ata altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altının fiyatının da merak edilemesine neden oldu. 25 Aralık Cumartesi günü çeyrek altın 1.043,67 liraya kadar geriledi. İşte hafta sonu altın fiyatları