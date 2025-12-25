Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 25 Aralık hava durumu Meteoroloji: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        25 Aralık güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 25 Aralık Perşembe bugün hava nasıl? İşte 25 Aralık Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Giriş: 25.12.2025 - 00:25 Güncelleme: 25.12.2025 - 00:25
        25 Aralık Perşembe güncel hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Peki, 25 Aralık Perşembe hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Niğde ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İSTANBUL 10°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR 10°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ANKARA 1°C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

