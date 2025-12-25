Bugün ne günü? Noel nedir, ne zaman kutlanır?
Aralık ayında son günlere girilirken, 25 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı gündemi meşgul etmeye başladı. Hristiyanlıkta Doğuş Bayramı olarak kabul edilen, Noel her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanmaktadır. Bazı ülkelerde 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlayan Noel 25 Aralık bitimine kadar devam etmektedir. Peki, Bugün ne günü? Noel nedir, ne zaman kutlanır? İşte Noel'e ilişkin tüm merak edilenler...
Hristiyan dünyasında Noel kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Noel, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Noel'den önce okullarda İsa'nın doğumunun canlandırıldığı oyunlar sahnelenir, kiliselerde ve sokaklarda çocuklar Noel ilahileri söylerler. Noel ağaçları süslenir, ışıklı ev, bahçe, cadde süslemeleri yapılır. Peki, "25 Aralık ne günü, bugün ne günü? Noel nedir, ne zaman kutlanır, Noel ile yılbaşı aynı mı?" İşte detaylar...
25 ARALIK BUGÜN NE GÜNÜ?
NOEL NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?
Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.
NOEL BAYRAMI NEREYE DAYANIYOR?
Noel Bayramı, her yıl 25 Aralık’ta kutlanıyor. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arefesiyle başlıyor ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor. Noel, Hristiyanlar tarafından "Kurtarıcı Mesih" olarak kabul edilen Hz.İsa'nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayram. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodokslarsa, Noel'i Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ta kutluyor. Noel bayramının temelinde antik çağlarından beri kutlanan pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnalia bayramları var.
Roma İmparatorluğu döneminde, Hristiyanlar yerel halkın bu dini daha kolay benimsemesi için pagan bayramlarını dini bir bayram olarak kutlamaya başladı. Aslında dini ve tarihi kaynaklarda Hz.İsa'nın doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Günümüzde ise Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini esaslarından arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir evrensel bir bayram haline geldi. Bu değişikliğin en belirgin simgelerinden biriyse "Noel Baba" figürü.
NOEL İLE YILBAŞI AYNI ŞEY Mİ?
Sıklıkla birbiriyle karıştırılan Noel ve yılbaşı kutlamaları aynı şey değildir.
Noel, İsa Peygamber'in doğumunun kutlandığı 25 Aralık günü Hristiyanlara özgü bir bayram. Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı olmayıp, dünya genelinde birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim. Yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor ve 1 Ocak günü birçok ülkede resmi tatil sayılıyor.
NOEL KUTLAMALARI NASIL OLUR?
Günümüzün Noel kutlamaları Hristiyan ülkelerde oldukça renkli geçer. Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Hristiyanların İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi denir ve 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Bu takvimlerde her pencerenin ardına resimler veya şekerlemeler gizlenir, her gün bir tanesi açılır. Bazı ülkelerde advent mumları yakılır.
Noel'den önce okullarda İsa'nın doğumunun canlandırıldığı oyunlar sahnelenir. Bu oyunlarda İsa'nın bir ahırda dünyaya gelişi ve doğudan gelen üç müneccimin İsa'ya hediyeler getirmesi canlandırılır. Kiliselerde ve sokaklarda çocuklardan ya da yetişkinlerden oluşturulmuş korolar Noel ilahileri söylerler. İnsanlar Noel'den önceki özellikle hafta sonlarında Noel partileri verirler.