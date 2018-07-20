İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, 25 bin polis alınacağını söyledi. Peki; 25 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 25 bin polis alımı nasıl yapılacak? İşte cevabı...

25 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 25 bin polis alımının bu yıl yani 2018 yılı sonuna kadar yapılacağını söyledi. Yani 25 bin polis alımı 2018 yılı sonuna kadar yapılacak.

İşte Bakan Soylu'nun yaptığı açıklama:

Türkiye genelinde 68 bin 779 yeni polis alımı yapıldı. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 yeni polisi göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl 18 bin 426 evladımız Emniyet Teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız. Suça karşı bir çığ gibi büyüyor ve hep birlikte güçleniyoruz. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin personel noktasında bütün tahribatı kapatılmış ve artıya geçtik. Önümüzdeki dönemde yeni hükümet sisteminde inşallah çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız.

25 BİN POLİS ALIMI NASIL YAPILACAK?

Polis alımı doğrudan yapılmıyor. Öncelikle polis alımıyla ilgili şartlar ilan ediliyor. Adaylar polislik için başvuru yapıyor. Ardından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'e yapılan fizi ve sözlü mülakat sonucu kabul ediliyor. Buradaki eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar polis olarak göreve başlıyor.

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