25 Ekim Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 25 Ekim Hangi Burç? 25 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

25 Ekim hangi burç? 25 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Her burcun kişilik üzerinde belirleyici kendine has özellikleri var. Kimi duygusallığıyla, kimi inatçılığıyla kimi sabit bakış açısıyla kimi de tutarsız hareketleriyle halk arasında nam salmıştır. Öyle ki bir arkadaş ortamına girdiğimizde ismimizden sonra burcumuz sorulur. 25 Ekim hangi burç? 25 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? İşte, detaylar.

25 Ekim Hangi Burç? 25 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Bu burç özelliklerine göre yeni tanıştığımız kişiler hakkımızda ufak bir kişilik analizi yaparlar. Burçların hali hazırda kişilik üzerine etkilerini biliyoruz. Bilmediğimiz detay ise yükselen burçların da en az Güneş burçları kadar kişilik üzerine etkileri olduğudur. Peki, 25 Ekim hangi burç? 25 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 25 Ekim burcu yorumu ve yükseleni nedir? 25 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, merak edilen detaylarıyla 25 Ekim burç analizi.

25 Ekim Hangi Burç?

25 Ekim tarihinde doğanlar akrep burcu kategorisinde yer almaktadır. Akrep, balık ve yengeç su elementi altında yer alan burçlardır.

25 Ekim Burcu Ne?

25 Ekim akrep burçlarının tarihidir. Akrep burcunun tarih aralığı 23 Ekim ile 22 Kasım arasıdır. 22 Kasım’dan sonra döngü yay burcuna geçmektedir. Akrep burçlarının yönetici gezegenleri Mars ve Plüton’dur.

25 Ekim Burcu Özellikleri

Gizemli ve güçlü yapıya sahip akrep burçları ortamlarda kolayca kendilerini belli ederler. Sevdi mi tam severler. Isınamadıkları kişiler konusunda genellikle yanılgıya düşmezler. Sezgileriyle hareket ettiklerinden ve güçlü sezgisel yetenekleri olduklarından dolayı genellikle tahminleri doğru tutmaktadır. Duygularını herkese belli etmeyi sevmezler. Gizlemeyi tercih edeler. Sadece gerçekten güvendiği kişilere karşı duygularını belli ederler. Güven ve samimiyet akrep burcu için zaman içerisinde gelişen duygulardır. Balıklama bir ilişkiye atlamazlar. Samimiyetinden emin olmadıkları kişileri çevresinde barındırmazlar. Çevresindeki insanların da kendi gibi güçlü karaktere sahip kişiler olmasını isterler. Güven akrep burçları için çok önemlidir. Güven sağlamadığı bir ilişkiyi sürdürmek istemez. Oldukça kıskançtırlar. Bu kıskançlığını belli etmeyi çok sevmezler ve içinde yaşamayı tercih ederler. Ayrıca onlarla ilgilenilmesini isterler. İlgi ve sevgi görmek onlar için çok önemlidir.

25 Ekim Burcu Erkeği

25 Ekim tarihinde doğan akrep erkeği bir ilişki içindeyse karşındakine tutkuyla bağlıdır. Bir ilişkinin temeli onun için güven ve sadakattir. Aynı sadakati karşısındakinden de bekler. Cinselliğe düşkünlüğüyle bilinseler de sevdiği için her şeyi geri planda bırakabilir. Kendini partnerine atar. Kolay kolay evlilik düşünmezler. Kendi kafalarında iyi bir tahlil yaptıktan sonra ilişkiyi sürdürmeye karar verirler. Özgürlüğüne oldukça düşkün olan akrep erkeği onun hayatına karışılmasına müsaade etmez. Kimsenin hayatına karışmayı da istemez. Yapmak istedikleri için içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir hırs vardır. Bu hırs sayesinde her türlü zorluğu göğüsler.

25 Ekim Burcu Kadını

Muhteşem bir çekim, çekici hatlar ve gizemli davranışlar. Akrep kadınını tanımlayan sözcükler bunlardır. Akrep kadını mahremiyetlerine oldukça düşkündür. Eşinden de bu mahremiyeti bekler. Her şeyi herkese anlatmaya gerek olmadığını bilirler. Gizemli yapıları özellikle karşı cins için etkileyicidir. Başarı odaklı çalışmaları sayesinde özellikle iş alanında terfiden terfiye koşalar. Başarıya ulaşmadan bir işi sonlandırmazlar. Sadakatleriyle tanınırlar. Aynı sadakati eşlerinden de beklerler. Başkaları tarafından yönetilmekten hoşlanmazlar. Kendi işinin patronudurlar. Bu özelliklerini hem iş hem de arkadaş ilişkilerinde sergilerler.

25 Ekim Burcu Yorumu

  • Gizemli yapıları vardır.

  • Sezgisel yönleri oldukça kuvvetlidir.

  • Kıskanç ve kincidirler.

  • Oldukça sabırlıdırlar.

  • Hırslı yapıları vardır. İş alanında büyük başarılara imza atarlar.

  • Sadakat ve mahremiyet onlar için çok önemlidir.

  • Özgürlüklerine oldukça düşkündürler.

  • Duygularını içinde yaşarlar.

  • Güven ve samimiyet temelli ilişkiler içerisinde olmayı tercih ederler.

25 Ekim Yükseleni Nedir?

25 Ekim tarihinde dünyaya gelen akrep burçları yükselen burçlarını internet üzerinden öğrenebilir. Bunun için doğum saat ve dakikasını bilmeniz gerekmektedir. Yükselen burçları dakikalar üzerinde büyük etkiye sahiptir.

25 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu

  • Yazar Elif Şafak

  • Yazar Hasan Nail Canat

  • Şarkıcı Oğuz Yılmaz

  • Oyuncu Onur Şenay

  • Besteci Cemal Reşit Rey

  • Yüzücü Ediz Yıldırımer

25 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Katy Perry

  • Şarkıcı Ciara

  • Şarkıcı Lee Know

  • Müzisyen Bat for Lashes

  • Yazar Anne Tyler

  • Ressam Pablo Picasso

  • Oyuncu Josh Henderson

  • Oyuncu Zachary Knighton

  • Oyuncu Antony Starr

  • Oyuncu Nancy Cartwright

  • Oyuncu Tracy Nelson

  • Besteci Georges Bizet

  • Prodüktör The Alchemist

  • Kanadalı güreşçi Rosa Mendes

  • İtalyan futbolcu Federico Chiesa

  • Sırp voleybolcu Milena Rašić

  • İrlandalı milli futbolcu Darron Gibson

  • İtalyan futbolcu Daniele Padelli

  • Arjantinli eski futbolcu Federico Higuaín

  • İspanyol eski kaleci Rafael González Robles (Rafa)

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçinizi ferahlatacak ve formda kalmanızı sağlayacak 5 şekersiz içecek tarifi!
YAŞAM İçinizi ferahlatacak 5 şekersiz içecek tarifi!
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı sürüyor
YAŞAM İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı
Süper Loto sonuçları açıklandı! 17 Mayıs 2023 Çarşamba Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM 17 Mayıs Çarşamba Süper Loto sonuçları açıklandı
Ardahan'da tedavisi tamamlanan çakır kuşu doğaya bırakıldı
YAŞAM Tedavisi tamamlanan çakır kuşu doğaya bırakıldı
Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Şans Topu sonuçları ve kazandıran Şans Topu numaraları hangileri?
YAŞAM 17 Mayıs Çarşamba 2023 Şans Topu sonuçları açıklandı
Yengeç Burcu Özellikleri: Yengeç Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM Yengeç burcu özellikleri
Yay Burcu Özellikleri: Yay Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM Yay burcu özellikleri
Terazi Burcu Özellikleri: Terazi Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM Terazi burcu özellikleri
Oğlak Burcu Özellikleri: Oğlak Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni Ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM Oğlak burcu özellikleri
Kova Burcu Özellikleri: Kova Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM Kova burcu özellikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.